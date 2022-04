OL : Peter Bosz prévient West Ham

Demain soir, l'OL va jouer sa saison face à West Ham. Les Lyonnais peuvent, en effet, accéder aux demi-finales de l'UEFA Europa League. Pour cela, il faudra éliminer les Hammers à domicile après avoir obtenu le nul (1-1) à l'aller. Une mission loin d'être impossible pour les Gones menés par un Peter Bosz prêt à en découdre.

«West Ham aura la même stratégie qu'au London Stadium, je pense. Je prépare l'équipe pour tous les scénarios. On verra demain. Je prépare mon équipe pour gagner des matchs. Pour cela, il faut tirer et marquer. J'espère qu'on va apprendre des choses que l'on n'a pas bien réalisées à l'aller. Il faut bien se préparer pour cela. La plus grosse différence par rapport au match aller sera l'atmosphère. Les supporters seront derrière nous cette fois.»