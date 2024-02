Ligue 1 : à onze contre dix, l’AS Monaco s’adjuge le derby de la Côte d’Azur à Nice

Ce dimanche, l’OGC Nice et l’AS Monaco se retrouvaient en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Dans ce derby, une réaction était attendue chez les Monégasques, éliminés par le FC Rouen en Coupe de France et en quête de revanche. Large tombeur de Montpellier en milieu de semaine, le Gym entendait confirmer sa forme actuelle et ainsi prendre ses distances au classement sur son adversaire. Pourtant, dans cette rencontre intense et rythmée, les hommes d’Adi Hütter prenaient les commandes grâce à Zakaria. Servi par Camara aux abords de la surface azuréenne, le Suisse s’orientait le ballon et déclenchait une lourde frappe imparable pour Bulka (0-1, 16e). Au pied du mur après cette ouverture du score, Nice sortait enfin du trafic et prenait le jeu à son compte. Si Dante manquait le cadre de peu en reprenant un tir dévié Ndayishimiye (20e), Boudaoui et Guessand n’avaient guère plus de réussite, butant tour à tour sur Köhn (22e, 32e) tandis qu’entre-temps, Minamino était passé proche de la balle de break (24e). Mais à force de persévérer, la réaction niçoise intervenait à la 34e minute. Lancé dans la surface adverse par Dante, Louchet était percuté par Kehrer (33e). Derrière, Laborde ne tremblait pas pour remettre les deux équipes à égalité (1-1).

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 50 21 33 15 5 1 51 18 2 Nice 39 21 8 11 6 4 22 14 3 Monaco 38 21 10 11 5 5 40 30 4 Brest 37 21 12 10 7 4 30 18 5 Lille 35 21 12 9 8 4 29 17 6 Lens 35 21 7 10 5 6 27 20 7 Rennes 31 21 6 8 7 6 31 25 8 Marseille 30 21 6 7 9 5 29 23 9 Reims 30 21 -2 9 3 9 27 29 10 Strasbourg 25 21 -7 6 7 8 22 29 Voir le classement complet

Refroidis par le retour niçois, les Asémistes entamaient toutefois la seconde période avec la même envie que la première. Arrivé lancé aux six mètres, Zakaria s’offrait un doublé en reprenant de la tête un centre de Minamino, laissant de marbre Bulka (1-2, 50e). Cueilli à froid par le club princier, Nice se compliquait ensuite sérieusement la tâche en perdant l’un des hommes forts du premier acte. Emporté par son élan, Dante fauchait Minamino et écopait d’un rouge direct (52e). En infériorité numérique, le Gym se voyait être dépossédé du cuir pendant de longues minutes par Monaco avant de relancer totalement le derby à l’approche du dernier quart d’heure. Sur un corner parfaitement tiré par Sanson, Guessand s’élevait plus haut que la défense monégasque et trompait Köhn de la tête (2-2, 74e). Une joie de courte durée car Golovin climatisait l’Allianz Riviera. Repoussant dans un premier temps une frappe de Jakobs, Bulka s’inclinait finalement devant le Russe qui avait bien suivi (2-3, 78e). Dans une fin de match irrespirable, l’AS Monaco tenait bon et se dirigeait vers un succès qui lui échappait depuis le 20 décembre. Dans le dur, le club princier se rassure et revient à une unité de son adversaire du jour.