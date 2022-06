EdF : Didier Deschamps dresse le triste bilan du rassemblement

Quelle tristesse pour l'équipe de France. Champions en titre de la Ligue des Nations, les Bleus terminent avec quatre rencontres sans victoires et une dernière défaite au Stade de France, contre la Croatie (0-1). Une mauvaise passe, qui a de quoi inquiéter puisque les Bleus sont éliminés de la compétition, et ce, à quelques mois de la Coupe du monde. Après la rencontre, Didier Deschamps a dressé le bilan de ce stage peu fructueux.

La suite après cette publicité

«Ce mois de juin a été très difficile et très compliqué par les résultats. On n'avait pas l'énergie suffisante face à des équipes qui en ont eu plus que nous. On n'a pas eu de réussite non plus, la fraîcheur, le physique et le dynamisme n'était pas à notre meilleur niveau. Il y a des enseignements à tirer, mais la répétition des matches a été très dure. Quand la fraicheur manque, c'est compliqué. Il faut repartir de l'avant pour cette nouvelle saison», a assuré le sélectionneur des Bleus, sur TF1.