L’ex-entraîneur de Leicester sort du silence sur sa relation avec une joueuse

Viré après une enquête interne pour avoir entretenu une relation avec une joueuse de Leicester, le coach de l’équipe féminine Willie Kirk a été limogé pour infraction au code de conduite. Un épisode sur lequel le principal intéressé est revenu au cours d’un long entretien avec le Daily Mail. «Les choses ont changé lorsque la joueuse s’est blessée à la fin de l’année dernière. Il semblait que cela justifiait tout. Juste avant Noël, nous nous sommes rencontrés personnellement. Elle était blessée, donc elle n’allait pas m’empêcher de faire mon travail parce que je ne pouvais pas la sélectionner. J’essayais évidemment de le justifier, mais je n’y suis jamais parvenu», a-t-il commencé à expliquer.

«Après Noël, nous avons commencé à nous voir une fois par semaine, elle venait ici, ou la semaine suivante j’allais chez elle. Nous sommes arrivés dans le noir, nous sommes partis dans le noir, clairement parce que nous savions que ce n’était pas bien», a-t-il poursuivi. Lorsque le club a découvert cette histoire, Willie Kirk a été confronté : ils m’ont demandé d’être honnête : «Es-tu en couple avec une joueuse ? Nous savons tout, nous savons que vous êtes allé en Italie, nous savons que cela a commencé juste avant Noël. En l’avouant, ils m’ont traité et je me suis senti comme un criminel. Cela a été frustrant. Je me détestais. Je détestais le club. J’ai eu des moments où j’ai ressenti du ressentiment envers la relation même si la relation continuait. Ce n’était pas un entraîneur qui exerçait son pouvoir et disait : 'couche avec moi et je te ferais jouer." Je ne suis pas un criminel, je n’ai pas commis de crime. J’ai mis un environnement en danger et c’est un gros problème.»