Pays-Bas - France : Jonathan Clauss a marqué de précieux points avant l’Euro 2024 !

Jonathan Clauss a, peut-être, officiellement lancé son histoire avec l’Equipe de France. Vendredi soir, à la Johan Cruyff Arena, le latéral marseillais fêtait son retour sous le maillot tricolore, lui qui n’avait plus été appelé par Didier Deschamps depuis la défaite face au Danemark en Ligue des Nations, le 25 septembre 2022. Pour sa septième sélection, le joueur de 31 ans a, en effet, rayonné au sein d’une défense inédite composée d’Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez et son frère Théo, titularisé sur le côté gauche. Dans la continuité de ses performances réalisées avec l’OM depuis le début de la saison, le natif de Strasbourg a ainsi livré une prestation de très haute volée et plus que précieuse à quelques mois de l’Euro 2024.

Crédité d’un 8 par la rédaction FM et grand artisan de la victoire (2-1) des Bleus, l’ancien joueur du RC Lens a rapidement prouvé son apport dans le couloir droit. Sur sa première percée, le numéro 3 tricolore, décalé par Antoine Griezmann, trouvait d’ailleurs Kylian Mbappé pour l’ouverture du score (7e). Passeur décisif et porté par ce centre parfait, le Phocéen maintenait, par la suite, un niveau très élevé. Inspiré dans ses interventions défensives, disponible pour ses partenaires et multipliant les montées sur son aile, Clauss distillait alors les centres précis pour Randal Kolo Muani et consorts. Plus que son rendement, Clauss apporte également de la fraîcheur et une certaine modernité sur le front offensif des Bleus.

Une excellente nouvelle pour Didier Deschamps, comblé par la qualification des siens pour l’Euro 2024, qui peut désormais s’appuyer sur un profil en pleine confiance et évoluant à ce poste sous la tunique marseillaise. Une copie également parfaite pour l’intéressé, marquant ainsi de précieux points dans son match à distance avec Benjamin Pavard, Jules Koundé ou encore Malo Gusto, entré en fin de match (80e) et bien moins convaincant que son prédécesseur sur les quelques minutes disputées. Pour illustrer cette potentielle prise de pouvoir à venir du Marseillais sur le côté droit, à noter que Clauss s’est offert sa première passe décisive au bout de 7 sélections.

Un bilan bien moins flatteur pour ses concurrents directs puisque Pavard ne peut se targuer que de trois offrandes en 53 sélections alors que Koundé ne compte lui aucune passe décisive en 23 sélections… Après un dernier rassemblement globalement décevant, le numéro 3 savourait forcément ce retour au premier plan sous la tunique tricolore. «En arrivant ici je suis venu avec d’autres intentions, de mettre les émotions de côté. J’ai décidé de faire face à moi même cette semaine en étant moins dans le rêve que les premières fois, j’ai laissé les émotions de côté. Je suis arrivé avec un objectif en tête, c’était d’être prêt, maintenant je savoure. Sur la passe décisive je ne sais pas si je célèbre, je suis juste content qu’on marque et qu’on mène», déclarait l’intéressé au micro de TF1. Nul doute que sa prestation ne sera, quoi qu’il en soit, pas passée inaperçue pour Didier Deschamps qui a d’ailleurs avoué sobrement que son protégé avait «fait beaucoup d’efforts»…