Serie A : l’Atalanta Bergame et le Torino sauvent le nul face respectivement à La Spezia et à l’Hellas Vérone

Suite de la 16ème journée de Serie A ce mercredi avec deux nouvelles rencontres programmées à 14h30. La Spezia recevait l’Atalanta Bergame, 6ème du championnat italien, tandis que le Torino, 9ème, accueillait l’Hellas Vérone. Dans le premier match de ce petit multiplex, les locaux se montraient rapidement les plus dangereux et ouvraient rapidement le score par l’intermédiaire d’Emanuel Gyasi sur une offrande de M’bala Nzola (8e, 1-0). Peu après la demi-heure de jeu, le passeur se muait en buteur. L’attaquant français profitait d’une passe décisive de Mehdi Bourabia pour doubler la mise (31e, 2-0). Les hommes de Gian Piero Gasperini n’arrivaient alors pas à réagir en première période et il fallait attendre la fin de la deuxième période pour voir la Dea réduire l’écart et même égaliser dans le temps additionnel. Rasmus Höjlund inscrivait le premier but de son équipe grâce à la vista de Davide Zappacosta (77e, 2-1) puis Mario Pasalic se fendait d’une réalisation personnelle en toute fin de match pour inverser la tendance (90e+2, 2-2). À noter le coaching gagnant de Gasperini sachant que les trois joueurs ultra décisifs de l’Atalanta sont rentrés en cours de jeu.

La suite après cette publicité

Dans l’autre rencontre, le Torino se faisait également surprendre par l’Hellas Vérone en première période. Les visiteurs ouvraient le score juste avant la pause après un bon travail du capitaine Darko Lazovic et une finition signée Milan Djuric (45e, 1-0). Les joueurs du Piémont ne se décourageaient pas et poussaient pour égaliser au retour des vestiaires. La lumière arrivait finalement par l’intermédiaire d’Alexeï Mirantchouk. Le Russe profitait d’une passe de Perr Schuurs pour envoyer une frappe splendide de l’extérieur de la surface dans la lucarne du portier adverse (64e, 1-1). Malgré les velléités offensives des locaux, les joueurs de Vérone réussissaient à conserver le score jusqu’au coup de sifflet final. Au classement, ces deux matchs nuls n’arrangent aucune des quatre formations italiennes. L’Atalanta et le Torino restent notamment scotchés respectivement à la 6ème place et à la 9ème place.

À lire

Serie A : l’AC Milan se fait peur en fin de match face à la Salernitana, même constat pour la Sampdoria contre Sassuolo