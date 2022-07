CAN 2022 (F) : l'Afrique du Sud sacrée championne d'Afrique après sa victoire face au Maroc

C'est un jour de fête au Stade Moulay Abdellah de Rabat : le Maroc, pays-hôte, affrontait l'Afrique du Sud pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2022. Si les Sud-Africaines étaient plutôt habituées à ce genre de rendez-vous, disputant la 6e finale (sans sacre), les Lionnes de l'Atlas jouaient quant à elle sa première finale de leur histoire, après une première qualification en Coupe du monde.

Les Bananya Bananya remportaient finalement la première CAN de leur histoire après sa victoire face au pays organisateur (2-1). L'attaquant sud-africaine Hildah Magaia, évoluant en première division coréenne, offrait l'avantage aux siennes (63e, 71e) avant la réduction du score de la buteuse de Tottenham Rosella Ayane (80e), qui ne changeait au sort de la rencontre. Les joueuses de Reynald Pedros ne gagneront donc pas leur première finale, mais ont su déjà se distinguer parmi les meilleures nations du continent...

🏆 𝓣𝓗𝓔 𝓒𝓗𝓐𝓜𝓟𝓘𝓞𝓝𝓢 🏆#TeamSouthAfrica win the #TotalEnergiesWAFCON2022 for the first time in their history! 🌟#TotalEnergiesWAFCON2022 | #EmpoweringOurGame pic.twitter.com/aaEyPvFPd2