Juventus : Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini vont bien prolonger

Gianluigi Buffon (42 ans) et Giorgio Chiellini (35 ans) seront encore des joueurs de la Juventus Turin l’an prochain. Alors que leurs contrats arrivaient à leur terme (le 30 juin 2020), le directeur sportif bianconeri, Fabio Paratici, a officialisé la rumeur persistante de leur prolongation au micro de Sky Italia : « Buffon et Chiellini resteront et feront toujours partie de notre équipe l'année prochaine. Ils vont bientôt signer un nouveau contrat. » Le dirigeant en a profité, aussi, pour confirmer que des négociations étaient en cours pour prolonger l’argentin Paulo Dybala sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en juin 2022.

A 42 ans, Buffon vivra donc sa dix-neuvième saison avec la Juventus Turin depuis 2001, en tant que doublure du portier polonais Wojciech Szczesny (30 ans). Revenu d'une rupture du ligament croisé en février, le capitaine Giorgio Chiellini rempile, lui, pour un seizième exercice dans le Piémont.