OL : Bafétimbi Gomis envoie un message fort

Cet été, Bafétimbi Gomis (38 ans) a signé au Japon. En effet, l’attaquant tricolore défend les couleurs du Kawasaki Frontale. Mais il n’oublie pas ses anciens clubs. Interrogé par Le Progrès, il a évoqué le début de saison de l’Olympique Lyonnais, qui a été au fond du trou avant de remonter tout doucement la pente sous les ordres de Pierre Sage.

« C’est triste mais après 35 ans d’un grand président, si ce n’est le plus grand de l’histoire du football français, c’est normal qu’il y ait un vide. Je leur souhaite de retrouver le bon remède. JMA a laissé une grande image à Lyon et c’est difficile de passer derrière. C’est une légende qui a bâti un club qui avait dix salariés à un monstre, avec un stade, des infrastructures. Je veux lui tirer mon chapeau et pour avoir été un de ses joueurs, je sais tout le bien qu’il a fait à l’OL. Maintenant, il faut laisser le temps à Textor. Il aura besoin de conseils. J’espère qu’il sera bien entouré. L’OL mérite de retrouver sa place. J’étais content de voir JMA de retour au stade, main dans la main avec Textor. Ce n’est que comme ça que Lyon pourra revenir et ne pas renouveler les erreurs du passé. Ce sont des périodes que traversent tous les grands clubs. Il y a des cycles. J’espère que Lyon pourra revenir la saison prochaine avec plus d’expérience, des joueurs plus aguerris, avec un retour en Coupe d’Europe.» Un beau message.