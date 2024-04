PSG : Marquinhos très touché par les départs de Thiago Silva et Neymar

Joueur le plus capé de l’histoire du Paris Saint-Germain, Marquinhos fait partie de l’histoire des Rouge et Bleu. Le défenseur central de 29 ans, arrivé en 2013 dans la capitale française, a connu plusieurs moments forts dans sa carrière au PSG. Son frère aîné, Luan Aoas Correa, a expliqué que les départs de Neymar et Thiago l’ont beaucoup affecté.

«Au PSG, je crois que c’étaient Thiago Silva et Neymar. Quand ils sont partis, Marqui a été très triste. Je me souviens qu’ils s’étaient parlé avec Thiago avant la finale face au Bayern Munich. Thiago lui avait dit : 'Profitons parce que c’est notre dernier match ensemble’ !», a admis son frère pour le journal Le Parisien.