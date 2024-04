Marquinhos devient le joueur le plus capé de l’histoire du PSG

Un match particulier à plus d’un titre. Outre l’enjeu de ce quart de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone, Marquinhos entre encore un peu plus dans l’histoire du club de la capitale. Titulaire ce soir à un poste inhabituel de latéral droit en l’absence d’Hakimi et de Mukiele, le Brésilien devient le joueur le plus capé des Rouge et Bleu avec 436 apparitions. Il bat le record mythique de Jean-Marc Pilorget (435) détenu depuis 1989.

Présent à Paris depuis 2013 et une première apparition contrastée face à l’Olympiakos en C1 (il est coupable d’une erreur coûtant un but, mais il est également buteur), le défenseur central a peu à peu pris de l’épaisseur jusqu’à en devenir le capitaine officiel après le départ de Thiago Silva en 2020. «J’ai 29 ans, mon avenir est toujours au PSG, je pense à ces couleurs, ce maillot, cette maison» disait-il encore il y a quelques jours. Marquinhos, une vraie légende parisienne.

