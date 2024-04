PSG : la déclaration d’amour de Marquinhos et… l’appel du pied à sa direction

Quelques minutes après le match nul contre Clermont (1-&) au Parc des Princes, Marquinhos a fait le point sur sa carrière au PSG pour 435ème match joué sous le maillot parisien : «C’est incroyable. Je suis arrivé tout jeune. Je ne pensais pas faire autant de matchs. On pense qu’à jouer au football avec nos idoles. J’ai rencontré des gens qui ont passé des moments à mes côtés. Je les remercie pour toutes ces années, tous ses matchs. J’égalise le record et j’espère le battre. C’est un honneur d’arriver jusqu’à là», a d’abord expliqué le défenseur brésilien, désormais co-joueur le plus capé avec Jean-Marc Pilorget.

Mais l’ancien de l’AS Roma ne s’est pas arrêté là : «J’ai 29 ans, mon avenir est toujours au PSG, je pense à ces couleurs, ce maillot, cette maison. Je me sens toujours dans ce club pour aider un maximum et donner tout sur le terrain. Je veux aider les gens qui arrivent ici. Avec mon expérience après 11 ans, c’est magnifique. Le foot va très vite. J’espère rester dans le viseur pour être dans le projet pour le coach et le président. Je me sens engagé dans le club avec ce maillot et je veux faire toute ma carrière ici ». Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos sont au courant.