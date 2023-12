LdC, PSG : la réaction à chaud de Warren Zaïre-Emery

Après un match fou et un scénario incroyable, le Paris Saint-Germain a réussi à se qualifier in extremis pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après avoir fait match nul face au BVB (1-1). Une qualification acquise grâce à la victoire de l’AC Milan à Newcastle (2-1). Interrogé à la fin du match, Warren Zaïre-Emery a donné ses premières impressions.

« On est à la fois content, mais on sait qu’on aurait pu faire mieux et finir premier. Mais content d’être qualifié. On a fait un bon match. Des fois, le ballon ne veut pas rentrer, il y a que du positif pour la suite. C’est sûr qu’on doit marquer le plus de buts possibles. On a les occasions, c’est le plus important », a-t-il déclaré au micro de Canal+.