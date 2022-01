Linares - FC Barcelone : les compositions sont tombées

La Coupe du Roi 2022 offre un duel intéressant entre Linares (D3) et le FC Barcelone (D1). A domicile, les Andalous optent pour un 4-4-2 avec Razak Brimah dans les cages. Devant lui, Dani Perejon, Lolo Guerrero, Josema Gomez et Alvaro Barbosa forment la défense. Alex Melendez et Alberto Rodríguez forment le double pivot tandis que Rubén Sanchidrián et Fran Carnicer prennent les couloirs. Devant, Hugo Diaz et Nando Copete sont associés en attaque.

De son côté, le FC Barcelone s'articule en 4-3-3 avec Neto comme dernier rempart. Devant lui, Oscar Mingueza, Eric Garcia, Ronald Araujo et Jordi Alba constituent la défense. Sergio Busquets est positionné comme sentinelle auprès de Nico Gonzalez et Riqui Puig. Devant, Ferran Jutglà est associé avec Ilias Akhomach et Dani Alves.

Linares : Brimah – Perejon, Guerrero, Gomez, Barbosa – Sanchidrian, Meléndez, Rodriguez, Carnicer – Copete, Diaz

FC Barcelone : Neto - Mingueza, R. Araujo, Eric, Alba - Nico, Busquets, Puig - D. Alves, Jutgla, Akhomach