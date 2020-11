Rudi Garcia n'a pas forcément envie de prolonger à l'OL

Que réserve l'avenir à Rudi Garcia ? Un peu plus d'un an après son arrivée et surtout à bientôt sept mois de la fin de son contrat, l'entraîneur n'a jamais fait l'unanimité entre Rhône et Saône. Les supporters lui reprochent son passé marseillais trop récent, ses tâtonnements tactiques, un jeu poussif et des résultats irréguliers. Demi-finaliste de la Ligue des Champions en août dernier, le technicien a échoué dans un championnat tronqué par la covid-19, laissant l'OL à une 7e place non qualificative à une coupe d'Europe.

La suite après cette publicité

Forcément dans une telle situation, des questions se posent et on devrait obtenir des réponses dans les semaines à venir. Ce sont surtout les résultats qui feront pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. «On en a parlé avec le président et on a trouvé logique, intelligent de se revoir plus tard et de voir comment la saison se déroulait. Je n'ai aucune difficulté à être en fin de contrat. Ce n'est pas de la langue de bois parce que c'est important» reconnaît Garcia au micro de Canal + ce dimanche.

Garcia se prépare en cas de mauvaise nouvelle

La direction est elle en pleine réflexion. Le conseiller du président, Gérard Houiller, pousse pour une prolongation de l'entraîneur de 56 ans. Jean-Michel Aulas semble lui plus sceptique, bien conscient que le cas Rudi Garcia ne laisse personne indifférent à Lyon. Les deux hommes ont prévu de se voir le 31 décembre. «Il y aura trois possibilités : ou le club ne veut plus travailler avec moi et ça s'arrêtera, ou d'un commun accord on a très envie de continuer ensemble et ça continuera ou je n'ai plus envie de rester et cela se terminera», prévient un Garcia assez dubitatif sur son avenir.

«Une prolongation, ce n'est pas d'actualité. Ce n'est pas un problème. Dans un couple, on n'est pas obligés d'être mariés ou pacsés pour s'aimer, on n'a pas besoin de signer quelque chose si on se plaît l'un à l'autre, il n'y a pas de raison que cela ne continue pas.» Des déclarations lourdes de sens, comme pour se préparer à un éventuel départ en fin de saison. L'OL devra alors chercher un nouvel entraîneur et n'aura pas tout le temps le droit à l'erreur après l'échec Sylvinho de la saison passée. Le nom de Christophe Galtier,, dont l'avenir à Lille n'est pas assuré, a déjà été évoqué.