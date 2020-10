L'OL drague Christophe Galtier

Jean-Michel Aulas a déjà prévenu son entraîneur Rudi Garcia : son avenir au sein de l'Olympique Lyonnais reste conditionné aux résultats sportifs. Si l'ancien entraîneur de l'OM ne ramenait pas l'OL en coupe d'Europe, et si possible en Ligue des champions, sa situation dans le Rhône deviendrait alors intenable. Et en toute discrétion, les hautes sphères lyonnaises plancheraient déjà sur son futur successeur. Selon les informations de la Voix du Nord, la direction lyonnaise apprécierait particulièrement le profil d'un certain Christophe Galtier.

L'entraîneur du LOSC qui fut l'adjoint d'Alain Perrin à Lyon lors du doublé en 2007-2008, possèderait ainsi nombreux partisans en interne. Mais dans tous les cas, Galtier souhaiterait achever l'exercice en cours avec le club nordiste, un contexte dans lequel il se sent bien. En clair, Christophe Galtier constitue une alternative plus que crédible pour s'installer sur le banc lyonnais la saison prochaine si Rudi Garcia n'atteignait pas les objectifs fixés par sa direction. Et si on assistait dimanche soir au choc entre deux entraîneurs aux destins liés ?