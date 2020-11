OL : Jean-Michel Aulas pas pressé de prolonger Rudi Garcia

Coach de l’Olympique Lyonnais depuis la saison dernière, Rudi Garcia est lié au club rhodanien jusqu’en juin prochain. Sera-t-il prolongé ? Très souvent critiqué malgré le bon parcours européen de l’été dernier, l’ancien entraîneur de l’OM ne se trouve pas en position de force. D’ailleurs, Jean-Michel Aulas a rappelé qu’il ne comptait pas se presser pour prendre une décision à ce sujet.

« C'est un sujet qu'on a souvent abordé. J'ai dit qu'on ne prendra pas position d'ici la fin de la saison. On se réunira au 31 décembre. J'espère qu'on sera premiers à cette époque-là, pour envisager les choses de manière différente. Ce n'est pas d'actualité pour le moment. Rudi le sait et il est d'accord avec moi pour démontrer sur le terrain et par les performances de l'équipe, si on doit éventuellement envisager quelque chose comme ça », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.