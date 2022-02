C4 : l'OM bat Qarabag et prend une sérieuse option pour les 8es

L’Olympique de Marseille recevait Qarabag ce jeudi soir en barrage aller de la Ligue Europa Conférence. Un match à bien négocier pour les hommes de Jorge Sampaoli, qui avait choisi de procéder à un large turn-over (Steve Mandanda, Alvaro Gonzalez, Konrad de la Fuente ou Pape Gueye étaient par exemple titulaires) afin de croire en un printemps européen. Il leur fallait d’ailleurs s’employer d’entrée face aux offensives adverses. Kady allumait la première mèche depuis le côté droit, mais son tir passait à côté des cages olympiennes (2e). Konrad De La Fuente répondait d’un bel enchaînement, ratant toutefois le cadre sur son tir (3e). Les Azerbaïdjanais ne s’en laissaient pas compter et continuaient leur bonne entame. Abdellah Zoubir obligeait ainsi Mandanda à un arrêt du pied peu académique (7e). L’international tricolore était ensuite tout heureux de voir Leonardo Balerdi dégager une reprise de Filip Ozobic (12e). Arkadiusz Milik tentait de sonner la révolte d’une frappe du gauche à l’entrée de la surface, finalement détournée par Luka Gugeshashvili (13e). Ce premier quart d’heure emballé donnait ensuite lieu à une domination plutôt stérile des hommes en noir ce soir jusqu’à la demi-heure de jeu. Les Ciel-et-Blanc parvenaient ensuite à davantage poser le pied sur le ballon, comme réveillés par la tentative lointaine de Boubacar Kamara, qui frôlait la transversale adverse (30e). Les Phocéens allaient concrétiser ce léger mieux avant la pause. Milik profitait d’un corner mal repoussé pour ouvrir le score à bout portant (1-0, 39e). Le Polonais bénéficiait quelques instants plus tard d’un ballon de Gueye et d’un mauvais alignement de la défense pour battre le portier de près et creuser l'écart (2-0, 44e). Mandanda assurait ensuite sur une incursion de Toral Bayramov (45e).

Au retour des vestiaires, Ozobic trouvait l’extérieur du poteau gauche de Mandanda et faisait passer un frisson dans les tribunes de l’Orange Vélodrome (50e). Zoubir et sa bande ne baissaient pas les bras et continuaient à attaquer, sans toutefois se montrer efficaces, à l’image de cette tête d’Ozobic contrée par Balerdi (62e). Mandanda sortait ensuite une superbe frappe d’Ibrahima Wadji main opposée (64e). Sampaoli décidait alors d’injecter du sang frais en faisant entrer Dimitri Payet, Bamba Dieng et Mattéo Guendouzi (68e). Et si l’OM retrouvait immédiatement un peu d’allant, grâce aux incursions de Payet, il en fallait plus pour décourager leurs valeureux opposants du soir qui repartaient à l’attaque. Mandanda réalisait un nouvel arrêt de classe sur une talonnade de Kady à bout portant, finalement signalé hors-jeu (78e). Le gardien marseillais, très bon ce soir, sur sa ligne comme au pied, était ensuite suppléé par un Kamara bien revenu face à la menace Wadji (80e). Kady, très remuant, s’essayait à un tir du gauche, trop enlevé (82e). Le Brésilien était finalement récompensé de ses efforts et réduisait le score en reprenant un centre tendu de Patrick Andrade (2-1, 85e). Payet obligeait Gugeshashvili à une parade sur coup franc (89e) puis, sur corner, servait Alvaro, dont la tête heurtait la barre adverse (90e +1). Le Réunionnais, d’un plat du pied gauche, délivrait l’OM dans le temps additionnel sur un superbe travail de Dieng côté droit dans la surface (3-1, 90e +2). Score final (3-1). Les Marseillais prennent une bonne option pour la qualification en 8e de finale.

