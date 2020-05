Leicester va ériger une statue à Vichai Srivaddhanaprabha

Après avoir rendu plusieurs hommages à la mémoire de son propriétaire, Vichai Srivaddhanaprabha, disparu à 61 ans dans accident d'hélicoptère en octobre 2018, Leicester va désormais lui ériger une statue. Le Leicester Mercury a annoncé ce dimanche que les Foxes ont déposé une demande de planification de la réplique, dont les plans ont été soumis au conseil municipal de la ville.

La statue de bronze mesurera 2,7 mètres de hauteur. Elle sera posée sur un socle en pierre bleue haut de 2 mètres, sur lequel sera gravé le logo de la fondation du club, renommée au nom de Vichai Srivaddhanaprabha. Le broze sera construit sur le parvis du King Power Stadium, à l'extérieur de la boutique officielle du club. De plus, il sera éclairé par 14 carreaux LED au sol et une colonne de projecteurs. Un ultime hommage pour celui qui a ramené les Foxes en Premier League et les a conduit au titre de champion d'Angleterre en 2016.