Al Hilal : le message de Vinicius à Neymar

De retour sur les pelouses près de 370 jours, Neymar a joué une trentaine de minutes en comptant le temps additionnel face à Al Ain en Ligue des champions asiatique. Et depuis plusieurs minutes, les messages émouvants s’enchaînent dans les différentes presses mondiales et sur les réseaux sociaux. Le joueur du Real Madrid, Vinicius Junior, n’a pas hésité à répondre publiquement à Neymar en commentaires sur Instagram.

La suite après cette publicité

«Que du bonheur, mon idole !», a écrit le natif de São Gonçalo au joueur d’Al Hilal. En tout cas, le Brésil et plus largement le monde du football se réjouissent du retour de l’ancien attaquant du FC Barcelone et du PSG. Plusieurs joueurs tels que Thiago Silva, Richarlison, Rafael Leão, Lucas Paquetá ou encore Raphinha ont réagi en republiant en story la publication du club saoudien qui fêtait le retour à la compétition de l’ancienne pépite de Santos.