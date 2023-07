Al-Hilal ne lâche pas l’affaire pour Aleksandar Mitrovic

L’Arabie saoudite dynamite le mercato et chaque jour, une rumeur envoie un joueur dans le pays du Golfe. L’une des dernières grosses rumeurs évoque les nombreuses tractations en cours entre Fulham et Al-Hilal au sujet d’Aleksandar Mitrovic. Le buteur serbe de 28 ans a fait l’objet d’une première offre de 29 millions d’euros du club saoudien. Une proposition rejetée par le club londonien.

Et alors que le joueur lui-même s’est entretenu avec ses dirigeants pour leur demander d’accepter l’offre saoudienne, la nouvelle équipe de Kalidou Koulibaly et Ruben Neves n’a pas abdiqué et a formulé une deuxième offre estimée à 35 millions d’euros selon Sky Sports. Reste à savoir si cette offre sera suffisante pour faire céder les Cottagers alors qu’Al-Hilal semble déterminé à s’offrir une paire serbe avec la signature déjà actée de Sergej Milinkovic-Savic.

