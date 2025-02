L’Eintracht Francfort prépare déjà un transfert XXL pour Hugo Ekitike

En l’espace d’un an, la vie d’Hugo Ekitike a radicalement changé. Après des mois passés au placard au Paris Saint-Germain, après avoir refusé de signer à l’Eintracht Francfort durant le mercato d’été 2023; l’ancien joueur du Stade de Reims a rejoint l’écurie de Bundesliga six mois plus tard. «L’attaquant français s’engage avec l’Eintracht Francfort jusqu’au 30 juin 2024 dans le cadre d’un prêt avec option d’achat», pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié le 2 février 2024. Après des mois sans jouer, le Français devait avant tout retrouver le rythme et la confiance. Bild avait d’ailleurs expliqué quelques jours après son arrivée, qu’il avait passé des tests physiques qui n’avaient pas été concluants.

Mais Francfort n’était pas très inquiet et s’attendait à le retrouver dans cet état. L’idée était surtout de le préparer pour la saison suivante. Malgré tout, il a fallu faire un gros travail de l’ombre afin qu’il puisse être au niveau attendu. Le joueur de 22 ans a donc fini sa demie saison en Allemagne avec un bilan de 4 buts et 2 assists en 16 apparitions toutes compétitions confondues. Après ces prémices plutôt prometteuses, Ekitike, dont l’option d’achat comprise entre 16 et 20 M€ a été définitivement levée en avril dernier, a démarré cette nouvelle saison avec le plein de confiance et d’énergie. À son aise, le natif de Reims totalise déjà 31 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont 27 dans la peau d’un titulaire.

Francfort vise une grosse vente avec Ekitike

Il a également soigné ses statistiques puisqu’il a marqué 17 buts et délivré 6 passes décisives. De quoi donner le sourire au joueur de 22 ans ainsi qu’à son club. Interrogé par Bild, le directeur sportif, Markus Krösche, a confié à son sujet : « nous sommes très satisfaits du développement de Hugo. Il s’intègre parfaitement chez nous et a fait de gros progrès en un an. De plus, il possède déjà un taux de réussite exceptionnel. Il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs attaquants d’Europe.» Et Francfort compte bien en profiter puisque l’écurie allemande a déjà tout planifié pour son avenir. Bild explique que l’Eintracht veut déjà faire de lui sa prochaine grosse vente. En effet, Francfort est devenu une véritable machine à gagner des millions ces dernières saisons.

Sébastien Haller (vendu 50 M€ à West Ham), Luka Jovic (60 M€ au Real Madrid), Randal Kolo Muani (95 M€ au PSG) et Omar Marmoush (80 M€ à Manchester City) ont été vendus à prix d’or. À Francfort, on estime qu’Ekitike a tout pour être le suivant. Bild explique que le club allemand a déjà fixé le prix de l’attaquant tricolore, à savoir 80 M€. Soit le même montant que le transfert de Marmoush à City. Mais le média allemand ajoute qu’Ekitike, qui est déjà suivi par plusieurs clubs, peut encore s’améliorer. Ce qui pourrait permettre d’augmenter le prix du joueur sous contrat jusqu’en 2029. Dans l’idéal, l’Eintracht souhaite conserver encore au moins une saison son joueur, avant d’ouvrir la porte à un départ à l’été 2026. Francfort se frotte donc déjà les mains avec Hugo Ekitike, passé d’indésirable au PSG à poule aux œufs d’or en Allemagne.