Le propriétaire chinois de l’AJ Auxerre voit très grand !

Depuis 2016, l’AJ Auxerre appartient à l’homme d’affaires chinois, James Zhou. En marge de la rencontre de son équipe face au Paris Saint-Germain, ce vendredi soir, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, le dirigeant asiatique a livré le bilan de ses huit années passées en Bourgogne-Franche-Comté, lors d’un entretien accordé au journal L’Équipe. Il ne s’en cache pas : il souhaite que l’AJA retrouve son succès d’antan et qu’il se développe à l’international, notamment dans son pays d’origine.

La suite après cette publicité

« Nous avions trois objectifs : remonter en Ligue 1, rendre le club bénéficiaire et signer un joueur chinois qui jouerait avec l’équipe première. Nous avons réalisé le premier, on a amélioré les installations et l’organigramme. En huit ans, l’AJA a beaucoup évolué et j’espère maintenant que l’on va réaliser les deux derniers objectifs le plus rapidement possible. Je souhaite que l’AJA redevienne un vrai club de L1 comme avant, très dynamique qui s’appuie encore davantage sur son centre de formation, déjà très productif. Je veux que le club soit une réussite sur le marché chinois », a indiqué Zhou. Nul doute qu’une victoire contre le PSG pourrait être bénéfique pour les affaires…