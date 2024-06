Olivier Pantaloni quitte l’AC Ajaccio

Dans un communiqué ce vendredi, l’AC Ajaccio vient d’annoncer le départ de son entraîneur de longue date, Olivier Pantaloni. «Après 13 saisons passées à tête de notre équipe première dans le monde professionnel, Olivier Pantaloni s’en va relever un nouveau défi ! L’ensemble des composantes du club remercie Olivier pour son dévouement pour nos couleurs, son travail et ses résultats durant toutes ces années», précise le communiqué du club corse.

Auteur de deux montées en Ligue 1 en 13 ans, Olivier Pantaloni a été remercié par son club de coeur. «Olivier, merci pour tout ce que tu as fait pour notre club, pour nos supporters. Ton travail et tes réalisations sous notre bannière font de toi un modèle de réussite pour nos jeunes. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière et pour l’avenir de celle-ci. Olivier, pour toujours Bianchi et Rossi !», assurent les Rouge et Blanc.