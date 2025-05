Michel Denisot détaille le plan d’action du Paris FC

Il y aura deux clubs parisiens en Ligue 1 la saison prochaine, suite à la montée du Paris FC dans l’élite. Et il s’agira du derby le plus proche d’Europe, puisqu’en ayant élu domicile au stade Jean Bouin, le PFC sera sur le trottoir en face du Parc des Princes. Une rue va séparer les deux clubs, mais au point de vue de la philosophie, c’est un monde qui les sépare. La famille Arnault a déjà prévenu, tout comme l’actuel président Pierre Ferracci. C’est au tour de Michel Denisot, ancien président du PSG et désormais présent au conseil d’administration du PFC, de le confirmer.

« L’objectif, c’est de faire un autre club, différent, avec une autre philosophie. L’idée, c’est d’être vraiment le club de la région Ile-de-France et d’aller chercher tous les talents de cette région qui fournit 80 % des talents qui composent l’équipe de France. Il y a de quoi faire, mais il faut se structurer, développer le centre de formation, ce qui va être fait avec l’expérience de Red Bull et de Jürgen Klopp. Il y a une vraie collaboration avec Red Bull sur le développement du club », a ainsi exposé Denisot à La Nouvelle République. Il n’y aura donc a priori pas de coup fracassant sur le marché des transferts. « L’idée n’est pas de faire revenir Mbappé à Paris… C’est plutôt de faire une équipe de joueurs provenant le plus possible de la couronne parisienne. »

Maintenir la confiance et ajouter des talents

Michel Denisot, lui, apporte son expérience et son expertise auprès des nouveaux propriétaires. « J’agis sur les évolutions de la Ligue, des droits du foot, j’ai une relation avec CVC (Capital Partners) depuis quatre mois, j’ai discuté avec Nicolas de Tavernost avant qu’il devienne directeur de la société commerciale, c’est un proche. Je rentre dans le club en douceur, j’apporte ma connaissance et mon expérience de ces dossiers », explique-t-il. « J’aime beaucoup la façon dont fonctionne ce club, avec beaucoup de stabilité, de sens critique, tout en restant convivial. Franchement, je m’y sens bien. »

Observateur avisé du football français, ancien candidat malheureux à la présidence de la LFP, Michel Denisot ne tarit pas d’éloge sur la famille Arnault, qui a racheté 52% des parts. « J’aime beaucoup parce qu’ils arrivent avec de l’ambition et de l’humilité en même temps. En disant, "il faut d’abord qu’on apprenne". Ils n’ont rien cassé, rien bousculé, ils sont là pour développer et renforcer l’identité du club. » Ainsi, l’entraîneur Stéphane Gilli va rester en poste, et on imagine une progression commune, entre les gens déjà présents et ceux qui arriveront. « Oui et cela va bien dans l’esprit club recherché. L’idée est de se développer avec les gens qui sont là, en ajoutant quelques nouveaux talents, mais sans tout changer, bien au contraire. » Sera-ce suffisant pour jouer les trouble-fêtes en Ligue 1 ? Le président Pierre Ferracci disait vouloir s’inspirer de l’Atalanta Bergame en Serie A. Un joli modèle, mais qui nécessitera du temps.