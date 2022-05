Nantes : Ludovic Blas évoque la rumeur OL

Cette saison, Ludovic Blas fait assurément partie des meilleurs joueurs du FC Nantes. Auteur de 13 buts en 37 matches, l'attaquant de 24 ans a tapé dans l'œil de plusieurs écuries et pourrait bien faire ses valises cet été. L'Olympique Lyonnais s'est notamment positionné sur ce profil. Pour Onze Mondial, le Nantais est revenu sur cette rumeur et semble flatté.

La suite après cette publicité

«C’est sûr que ça fait plaisir d’entendre des choses comme ça. Après, c’est le résultat du travail. À l’heure actuelle, je ne peux pas te dire ce qu’il va se passer. L'OL ? C’est intéressant de savoir que ces clubs-là… (il s’arrête).Après, on ne sait pas vraiment. Les "on dit", il y en a énormément… Il n’y a pas de fumée sans feu, mais le seul truc qui est bien, c’est que ça fait plaisir. Ça veut dire que tu n’es pas mauvais, que tu réalises une bonne saison et que tu confirmes.»