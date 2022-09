OL - PSG : les notes du match

En clôture de la huitième journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais accueillait, ce dimanche à 20h45, le Paris Saint-Germain. Au Groupama Stadium, les hommes de Peter Bosz se présentaient en 4-4-2 avec Dembélé et Lacazette en pointe. En face, Christophe Galtier optait pour son traditionnel 3-4-2-1 où Ruiz accompagnait, pour la première fois, Verratti dans l'entrejeu. Portés par leur inévitable trio Messi-Neymar-Mbappé, les Parisiens espéraient s'imposer pour reprendre la première place, occupée par l'OM au coup d'envoi. Défaits à Lorient puis Monaco, l'OL voulait, de son côté, relever la tête. Une rencontre qui démarrait pourtant de la pire des manières pour les Gones. Trop attentiste sur la première réelle percée de Messi, le club rhodanien cédait face à l'Argentin, parfaitement trouvé par Neymar (0-1, 6e). Outrageusement dominateur dans les premiers instants, le PSG multipliait les frappes (10e, 13e, 15e). Sans succès. Sonnés, les Lyonnais parvenaient pourtant à réagir, profitant notamment de la fragilité défensive du PSG. D'un magnifique centre, Tolisso trouvait Lacazette mais ce dernier voyait finalement sa tête échouer de peu à côté (21e). Dans la foulée, c'est Dembélé qui mettait à contribution Donnarumma mais la frappe de l'ailier lyonnais n'inquiétait pas le portier italien (22e).

Plus fragile, le club de la capitale peinait à confirmer son excellente entame et Lacazette s'illustrait une nouvelle fois sans pour autant tromper la vigilance du dernier rempart parisien (30e). Finalement, le rythme de ce choc retombait quelque peu et le PSG rentrait à la pause avec une légère avance. Au retour des vestiaires, les Rouge et Bleu accéléraient d'entrée et Messi était tout proche de faire le break mais Lukeba sauvait sur sa ligne (46e). Une situation franche avant de voir cette confrontation retomber en intensité. Plus tranchant, l'OL poussait pour égaliser, sans inquiéter les visiteurs. Il fallait finalement attendre l'aube du dernier quart d'heure pour voir une nouvelle grosse occasion mais Neymar, servi par Mendes, butait sur Lopes (72e). Quelques instants plus tard, c'est Marquinhos qui se sacrifiait pour sauver les siens (76e). Malgré la pression lyonnaise dans les derniers instants, le score ne bougeait plus (1-0). Le PSG, invaincu lors de ses 17 derniers matches en Ligue 1, continue son récital et reprend la tête du championnat. L'OL est sixième.

L'homme du match : Messi (7) : buteur sur la première occasion des Parisiens (5e), l'Argentin n'a pas mis longtemps à se démarquer sur la pelouse du Groupama Stadium. Véritable maître à jouer des Franciliens, la Pulga n'a pas hésité à décrocher à de nombreuses reprises pour tenter de créer les actions des siens. Sur le point d'inscrire un doublé dès la reprise de la seconde période.

Olympique Lyonnais

Lopes (6,5) : malgré un but encaissé où il ne peut vraiment pas faire grand-chose, le gardien de l'OL s'est montré décisif et a évité à l'OL de sombrer. Un total de 6 arrêts décisifs, dont une immense main ferme sur le coup-franc de Messi, empêchant l'Argentin de s'offrir un doublé. Une prestation saluée par Christophe Galtier à la fin du match.

Gusto (4) : après un début de match très compliqué, le latéral droit de l'OL s'est un peu plus remis dans son match. S'il a été absent sur le plan offensif, il a été efficace défensivement après la pause, avec notamment deux interventions importantes.

Mendes (6) : un arrêt décisif devant le tir de Messi pour éviter le doublé (10e). Une autre belle intervention devant Mbappé (23e), puis un autre tacle décisif devant le Français (69e). Avant d'assurer le coup en fin de match devant Mbappé encore, puis Neymar (75, 79e). Critiqué depuis le début de saison et laborieux contre Lorient et Monaco, le milieu reconverti défenseur central a réalisé un quasi sans-faute et a dégouté Mbappé.

Lukeba (5) : il réalise un superbe arrêt décisif sur la ligne (46e). Malgré un placement défensif parfois incertain, à l'image de celui de toute la défense lyonnaise sur le premier but, le jeune défenseur a tenu sa place et notamment sur les coups de pieds arrêtés, ce qui lui faisait défaut ces derniers matches.

Tagliafico (3) : Face à Hakimi, Messi et parfois Neymar, l'Argentin a été lourdement bousculé sur son côté gauche. Malgré une bonne solidité dans les duels, son manque de vitesse lui a fait défaut et il a paru vraiment en difficulté physiquement en fin de rencontre.

Tolisso (4) : un très bon ballon en profondeur vers Lacazette (21e) et une qualité technique qui a fait du bien, sans pour autant parvenir à rééquilibrer le milieu lyonnais. Remplacé à la mi-temps par Lepenant (5) qui a apporté beaucoup de bien après la pause en parvenant à faire remonter le bloc de l'OL et moins subir les assauts adverses. La recrue lyonnaise confirme qu'elle est indéboulonnable. Même avec la concurrence d'un Champion du monde.

Caqueret (5) : une première période compliquée pour le milieu lyonnais, énormément mis en difficulté défensivement par le pressing parisien (8 ballons perdus en première période). Notamment sur le premier but parisien, où il a semblé ne pas comprendre son positionnement. En deuxième période, il a été plus juste grâce à l'entrée de Lepenant qui l'a beaucoup soulagé. Un très bon retour devant Neymar à signaler (56e). Remplacé par Reine-Adélaïde (76e) , auteur d'une entrée encore difficile.

Tetê (3) : Des retours défensifs qui ont soulagé un Gusto en grande difficulté face à l'attaque parisienne. Mais à part cela, on a très peu vu le Brésilien, pourtant auteur d'un début de saison remarquable en étant le meilleur buteur lyonnais. Des choix offensifs peu souvent justes et seulement un tir tenté qui n'a rien donné. Remplacé par Cherki (76e) , qui n'a pu faire la différence.

Toko Ekambi (3) : Il a apporté sa technique lors des contre-attaques lyonnaises, mais ses trois tentatives en première période manquaient de justesse. Par la suite, cela a vraiment été compliqué pour lui et il n'a pu se créer des occasions. Remplacé, sous les sifflets de son public, par Barcola (87e) .

Lacazette (5,5) : un excellent jeu en pivot qui a permis à Toko Ekambi de se créer des occasions et un joli rush solitaire qui a envoyé Sergio Ramos se coucher (29e). En revanche, il loupe la plus belle occasion de but, seul devant Donnarumma (21e), qui aurait pu tout changer pour l'OL. Après la pause, il a semblé à bout de force après la première période réalisée. Il peut avoir des regrets.

Dembélé (4) : aligné pour la première fois dans un 4-4-2 avec Lacazette en pointe, l'attaquant lyonnais a logiquement manqué d'automatisme en début de match. Lorsque Lyon était mieux, il n'a pas vraiment réussi à se montrer dangereux et n'a parfois pas fait les choix qu'il fallait. Seulement un tir tenté, complètement raté.

Paris Saint-Germain