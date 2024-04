EdF : un forfait déjà acté pour l’Euro ?

Victime d’une blessure à la cuisse droite lors du match Bayern-Cologne le 13 avril dernier, Kingsley Coman (27 ans) va une nouvelle fois manquer plusieurs semaines de compétition, lui qui avait déjà été éloigné des terrains pendant deux mois cette saison suite à une déchirure du ligament latéral du genou gauche. Une terrible nouvelle pour le Tricolore de 27 ans alors que l’Euro 2024 arrive à grands pas.

Dans son édition du jour, L’Équipe fait d’ailleurs une révélation encore plus inquiétante puisque Coman, en privé, ne se donnerait plus qu’une chance infime de participer à la compétition. L’ailier international français aurait donc de fortes chances de manquer la compétition organisée en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Une absence de taille qui pourrait profiter à Moussa Diaby, mais aussi et surtout à Bradley Barcola, la sensation du moment au PSG.