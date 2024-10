Le message de Cristiano Ronaldo à Rafael Nadal

Rafael Nadal est un mordu du Real Madrid, et forcément, l’annonce de sa retraite est accueillie avec encore plus d’émotion de la part des Madrilènes, actuels comme anciens. Ainsi, après le Real Madrid via un communiqué, c’est Cristiano Ronaldo qui a réagi à la retraite du tennisman, à l’issue de la saison en cours.

« Rafa, quelle incroyable carrière tu as eu ! Ton dévouement, ta passion et ton incroyable talent ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Ce fut un honneur d’être témoin de ton voyage et de pouvoir te considérer comme un ami. Félicitations pour une carrière incroyable ! Profite de ta retraite ! », a-t-il posté sur Instagram.