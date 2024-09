Pourquoi Lucas Moura a été rappelé en sélection brésilienne après 6 ans d’absence ?

L’information en a fait tomber plus d’un de sa chaise. Hier soir, la presse brésilienne nous informait de la convocation de l’ex-Parisien Lucas Moura avec la Seleção, six ans après sa dernière sélection. Il faut le dire, l’observateur lambda n’avait certainement plus entendu ou lu ce patronyme depuis au moins un an, date qui coïncide avec le départ de l’Europe du joueur.

L’été dernier, l’ailier de 32 ans quittait en effet Tottenham à l’issue de son contrat, pour un retour aux sources à São Paulo, club qui l’avait révélé aux yeux du monde il y a de cela une petite dizaine d’années. Une façon de boucler la boucle, sans arrière-pensée évidente de retrouver un jour la sélection brésilienne, qu’il n’avait plus côtoyée depuis une rencontre amicale disputée face à l’Arabie saoudite en octobre 2018, lorsqu’il avait pris part à la seconde période… Mais c’était sans compter sur le football et ses surprises.

Un retour réussi au Brésil

Sans blessures et forfaits, Lucas Moura figurerait probablement en 5e, voire 6e position aujourd’hui à son poste, dans l’esprit de son sélectionneur Dorival Junior. Mais il a pu compter sur le forfait de dernière minute de Savinho, touché au genou, de la suspension de Raphinha, sanctionné pour un match, de la situation de Malcom, qui ne joue plus à Al-Hilal, ou encore de l’état de forme d’Antony et de David Neres, pas dans la meilleure période de leur vie. Une conjugaison d’évènements qui a d’ailleurs poussé Dorival à appeler la nouvelle recrue de Chelsea, Estevao dit 'Messinho' (17 ans), et le possible futur Lyonnais, Luiz Henrique, pour la première fois de leur carrière.

Mais au-delà de ces états de forme et de ces situations très disparates, cette sélection vient aussi récompenser la régularité et l’expérience de Lucas, deuxième joueur le plus âgé de ce rassemblement, derrière Danilo (35 ans). Titulaire important du onze de Luis Zubeldía, le Brésilien a été décisif 8 fois sur ses 16 dernières rencontres (5 buts et 3 passes décisives), et il a d’ailleurs hérité du brassard de capitaine en l’absence de l’ancien joueur du Bayern Munich, Rafinha. Si le noyau fort de la sélection brésilienne reste majoritairement composé de joueurs évoluant en Europe, on y retrouve généralement 3 ou 4 joueurs locaux, les plus performants, et c’est ce qui peut ainsi expliquer la convocation de Lucas Moura. Cet été lors de la Copa América, Dorival avait par exemple appelé les portiers Bento et Rafael, la pépite Endrick, alors joueur de Palmeiras, ou encore le défenseur Guilherme Arana. Cette fois, 8 sont du rendez-vous pour les deux rencontres qualificatives au Mondial 2026, face à l’Equateur, le 7 septembre, et le Paraguay, le 11. À Lucas Moura de conserver son rond de serviette maintenant.