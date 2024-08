Qualifs CdM : la liste du Brésil avec Messinho et Luiz Henrique

Un mois et demi après son élimination en quarts de finale de la Copa América face à l’Uruguay, la sélection brésilienne remet l’ouvrage sur le métier. Ce vendredi, le sélectionneur Dorival Junior a dévoilé sa première liste de la saison, et elle contient quelques nouveautés.

On y retrouve notamment la nouvelle recrue de Chelsea, Estevão dit «Messinho», mais aussi l’attaquant de Botafogo, Luiz Henrique, qui pourrait rejoindre l’OL dans les prochains mois. Les Parisiens Marquinhos et Lucas Beraldo sont, eux aussi, bien présents, tout comme Endrick et Vinicius.

La liste complète :

Gardiens : Alisson, Bento et Ederson

Défenseurs: Danilo, Yan Couto, Guilherme Arana, Wendell, Beraldo, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos

Milieux de terrain : André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Lucas Paquetá

Attaquants : Endrick, Estevão, Luiz Henrique, Pedro, Savinho, Vinicius Junior, Rodrygo