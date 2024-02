Botafogo : l’agent de Luiz Henrique confirme la clause OL

À 23 ans et après seulement un an et demi passé au Betis, Luiz Henrique est rentré au pays. L’ancien pensionnaire de Fluminense a été recruté par le Botafogo de John Textor contre 20 M€, bonus compris, faisant ainsi du joueur la recrue la plus chère de l’histoire du Glorioso. Mais ce transfert a également fait parler à cause des manoeuvres de Textor. En clair, à l’instar de ce qu’il s’est passé avec Ernest Nuamah, l’homme d’affaires américain a été accusé d’avoir utilisé un de ses clubs (l’OL) pour financier l’arrivée du joueur à Botafogo.

Depuis, il a été précisé que le club rhodanien n’a rien payé. En revanche, le nom de l’OL a bien été cité dans les négociations. Les médias brésiliens ont assuré que le clan Luiz Henrique a demandé à ce qu’une clause lui permette de rejoindre les Gones à court ou moyen terme. En effet, Luiz Henrique pensait débarquer chez les septuples champions de France et pas rentrer au pays. Pour s’assurer d’avoir un futur en Europe, l’ancien Betico a voulu verrouiller la chose. Présent à la présentation officielle de Luiz Henrique, l’un des agents du joueur, Amaury Nunes a fait le point sur le processus de négociation de ce transfert.

Un avenir à l’OL est possible

« Il y a eu une offre et le Betis a fait savoir qu’il l’accepterait, mais nous n’avions pas encore eu d’offre (contractuelle) pour le joueur, nous n’avions aucune idée des salaires et nous n’avions pas l’intention de retourner au Brésil, à tel point que nous étions en train de négocier avec Leipzig et Everton. Puis les négociations ont commencé avec Botafogo, Lyon, la possibilité de Crystal Palace, les salaires… Jusqu’au 31 (janvier 2024), il n’avait pas signé de contrat », a-t-il déclaré dans des propos relayés par la presse locale, avant de confirmer l’existence d’une clause OL dans le contrat de son protégé.

« Il n’y a pas de date fixée (pour la clause, ndlr). Il y a une clause qui a été insérée dans le contrat, à notre demande et à celle de Luiz, pour qu’il puisse aller à Lyon s’il y a un intérêt de la part du joueur et de Lyon et, évidemment, en tenant compte de la situation de Botafogo. C’est une clause très respectueuse des deux côtés, ce n’est pas une obligation qu’il aille à Lyon au milieu de l’année ou en janvier (2025). Il s’agira de comprendre le bon moment pour les deux clubs, pour Luiz, et ensuite de prendre une décision. Son contrat est avec Botafogo et il fera de son mieux pour aider Botafogo. » Voilà qui est clair.