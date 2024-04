OL - Monaco : les notes du match

La 31e journée de Ligue 1 était très animée et après un excellent derby breton entre Rennes et Brest (4-5), l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco croisaient le fer. À domicile, les Gones pouvaient s’emparer de la 7e place et faire un gros coup dans la course à l’Europe tout en revenant à deux points de Lens (6e). Pour Monaco, l’idée était de conforter la deuxième place en prenant provisoirement cinq et six points d’avance sur Brest et Lille. Pour cette rencontre, l’OL optait pour du classique mis à part la titularisation de Clinton Mata en lieu et place de Nicolas Tagliafico suspendu. Devant, Ernest Nuamah et Saïd Benrahma épaulaient Alexandre Lacazette. Du côté monégasque, un 4-4-2 était choisi avec Takumi Minamino et Maghnés Akliouche en soutien du duo Wissam Ben Yedder - Folarin Balogun. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne fallait pas arriver en retard. Après une vingtaine de secondes, Maghnés Akliouche remisait vers la surface pour Folarin Balogun qui déviait vers la droite pour Wissam Ben Yedder. Ce dernier ne se faisait pas prier pour marquer, mais son but était refusé… Avant d’être finalement validé par l’arbitrage vidéo (1-0, 1re). Surpris par la réalisation rapide des Monégasques, Lyon accusait le coup dans ce début de rencontre. Folarin Balogun pensait d’ailleurs doubler la mise, mais son but était refusé pour hors-jeu (15e). Youssouf Fofana allait ensuite tester Anthony Lopes de loin, mais le portier rhodanien était vigilant (19e). Dans le dur, l’Olympique Lyonnais tentait de réagir avec une frappe timide d’Ernest Nuamah (21e).

Mais l’Olympique Lyonnais allait finir par égaliser. Côté gauche, Saïd Benrahma faisait la différence et centrait fort devant le but. Si Nemanja Matic laissait passer le ballon au premier poteau, Alexandre Lacazette surgissait pour propulser la sphère au fond des filets (1-1, 22e). Un sursaut lyonnais confirmé dans la foulée. Côté droit, Clinton Mata centrait vers Corentin Tolisso dont la frappe manquée revenait sur la gauche de la surface sur Saïd Benrahma qui ne tremblait pas pour donner l’avantage aux siens (2-1, 26e). Lyon faisait alors de plus en plus mal en contre à l’image d’une nouvelle tentative de Saïd Benrahma contrée par Vanderson (31e) ou une situation terminant sur un tir contré d’Ernest Nuamah (45e +3). L’OL menait alors à la pause. Au retour des vestiaires, Monaco haussait le ton, mais cela offrait des possibilités à l’Olympique Lyonnais comme une tête d’Alexandre Lacazette (54e). Les Asémistes avaient néanmoins le match en main. Après une frappe de Youssouf Fofana (56e), Monaco obtenait finalement l’égalisation suite à un but de la tête de Wissam Ben Yedder consécutif à un centre de Denis Zakaria (2-2, 60e). Il passait même proche du triplé quelques minutes plus tard (62e). Mieux, avec l’entrée de Rayan Cherki, Lyon répondait avec une frappe de ce dernier qui était trop croisée (66e). Suite à un centre idéal de Malick Fofana, Rayan Cherki manquait le but alors qu’il était grand ouvert (72e). Breel Embolo allait ensuite donner un coup de casque, mais Anthony Lopes s’imposait (76e). Wissam Ben Yedder allait marquer un troisième but en toute fin de rencontre mais son but était refusé pour une position de hors-jeu (78e). Finalement, l’Olympique Lyonnais arrachait en contre un troisième but quand Alexandre Lacazette mettait Malick Fofana en orbite qui allait jusqu’à fusiller la cage de Radoslaw Majecki (3-2 , 84e). Le Polonais évitait à son club de sombrer en repoussant un tir d’Alexandre Lacazette sur le poteau (87e). Avec cette victoire 3-2, l’Olympique Lyonnais reprend la septième place et revient à deux points du RC Lens (6e). Monaco reste deuxième et laisse ainsi le Paris Saint-Germain devenir champion.

L’homme du match

- Lacazette (8) : une première frappe puissante qui n’a rien donné (4e). Mais il aura fait ensuite un mal fou à la défense monégasque par son activité, mais aussi sa facilité à se créer des occasions. Beaucoup recherché par ses partenaires, il aura fait preuve d’une grande disponibilité devant le but pour permettre à son équipe d’être dangereux. Une tête manquée (55e), mais il offre ensuite une sublime passe en profondeur pour Fofana, auteur du but de la victoire. Ovationné par son public, il aura été remplacé par Baldé (90e+1).

Olympique Lyonnais

- Lopes (5) : il commence son match en n’étant pas exempt de tout reproche sur l’ouverture du score en quelques secondes de Ben Yedder, suivi d’une sortie aérienne maladroite (10e). Mais le portier lyonnais s’est rattrapé, à l’image de toute son équipe, en détournant une lourde frappe de Fofana (19e). En seconde période, il aura été solide, mais ne peut rien sur le deuxième but de Ben Yedder.

- Mata (5,5) : le latéral lyonnais aura vécu une première période à rebondissement. D’abord fautif lors de son placement sur l’ouverture du score, il se reprend bien en étant décisif sur le but de Benrahma, puis en intervenant parfaitement devant Diatta (37e et 42e), qu’il aura réussi à contenir durant toute la rencontre.

- O’Brien (4,5) : un mauvais placement à signaler sur le but encaissé. Mais l’Irlandais s’est vite rattrapé en se montrant décisif sur ses interceptions. Il a d’ailleurs été à l’origine de l’égalisation après une superbe intervention devant Balogun et aura remporté cinq duels. Cependant, il est fautif au duel aérien contre Ben Yedder, qui s’est ensuite offert un doublé.

- Caleta-Car (4,5) : moins en vue qu’O’Brien, le Croate a laissé beaucoup d’espaces à Balogun et Ben Yedder pendant la première période. Mais il a été plus solide après la pause, à l’image d’un bon retour devant Akliouche (57e), ainsi que dans le temps faible lyonnais, après le deuxième but encaissé.

- Maitland-Niles (5) : le jeu a moins porté sur son côté, mais l’Anglais aura beaucoup combiné avec Benrahma et Tolisso pour faire porter le jeu vers l’avant. À l’instar d’une belle percée en profondeur pour Lacazette, bien anticipée par Majecki (40e). Défensivement, il aura gagné 6 duels sur son côté qu’il apprécie de plus en plus.

- Caqueret (6,5) : toujours aussi impressionnant depuis la deuxième partie de saison, Maxence Caqueret aura encore fait un excellent travail. Le pressing constant du bloc lyonnais est souvent venu de lui et il aura été très juste dans les combinaisons offensives. C’est d’ailleurs lui qui lance Mata, en une touche, pour le but de Benrahma. En plus d’une aisance technique de plus en plus présente au fil des matches.

- Matic (6) : impliqué sur le but après une perte de balle devant Akliouche, le Serbe a ensuite lancé son match en aidant beaucoup Caqueret dans le travail de pressing, mais aussi de relance. Il est d’ailleurs à l’origine de l’égalisation de Lacazette. Défensivement, il aura récupéré quatre ballons et aura été utile dans le temps faible lyonnais.

- Tolisso (5,5) : beaucoup d’activité pour lui au début de match, où il a dû faire face à un gros duel avec Takumi Minamino. Il a beaucoup été offensif en première période et a été impliqué sur le but de Benrahma, en manquant sa reprise. Mais il a ensuite disparu après la pause et a semblé en difficulté physiquement. Remplacé par Mangala (80e).

- Benrahma (7,5) : sans doute le meilleur joueur de la première période. L’Algérien aura été très actif et aura beaucoup cherché ses partenaires d’attaque comme Lacazette (12e), puis Nuamah (22e). Il offre d’ailleurs un joli centre à Lacazette pour l’égalisation, avant de conclure du pied droit avec sérénité, pour mettre l’OL devant. Très recherché par Lacazette et Caqueret, il a été remplacé par Cherki (65e), auteur d’une belle entrée, mais il aura pêché dans la finition.

- Nuamah (5,5) : il aura eu beaucoup de coups à jouer, mais le Ghanéen manque encore de lucidité pour passer définitivement un cap. Il a parfois été un peu juste techniquement, mais aura réussi créer beaucoup de danger dans la défense de l’ASM. Remplacé par Fofana (65e), auteur, encore une fois, d’une entrée décisive, puisqu’il offre tout simplement la victoire aux Gones.

AS Monaco

- Majecki (4,5) : habitué aux clean-sheets ces dernières semaines avec Monaco, le gardien polonais a aujourd’hui encaissé trois buts. Sur les deux premières réalisations lyonnaises, le portier monégasque n’a pas grand-chose à se reprocher. Il a repoussé une très bonne occasion lyonnaise en détournant du pied (59e). Dans son duel face à Malick Fofana, il est parti du mauvais côté (84e). Afin de maintenir son équipe dans le match, il a réalisé une parade déterminante sur une frappe surpuissante d’Alexandre Lacazette (87e).

- Vanderson (3,5) : face à Saïd Benrahma, le Brésilien a constamment eu besoin de l’aide d’un coéquipier. Ses interventions n’ont pas été à la hauteur de ses dernières prestations. Pas assez appliqué, il a raté ses situations de centre (21e, 37e) et son tir (45e). Dans le temps fort lyonnais, au milieu du premier acte, Vanderson a réalisé un superbe sauvetage sur sa ligne pour empêcher le doublé à Alexandre Lacazette (28e). Il a été remplacé à la mi-temps par Kassoum Ouattara (46e).

- Kehrer (6) : contrairement à ses coéquipiers défensifs, l’ancien joueur du PSG a plutôt réalisé une partie satisfaisante. Il a été excellent dans ses interventions en début de match, que ce soit dans ses défenses sur l’homme ou au sol, comme sur un tacle glissé devant Ernest Nuamah (45e+2), évitant ainsi que son équipe prenne l’eau. Son placement, un peu trop aléatoire parfois, n’a pas aidé ses coéquipiers sur les attaques rapides lyonnaises.

- Maripan (3,5) : dans l’embarras pendant toute la première période, le Chilien a eu un vrai déficit de vitesse. Il a été pris de vitesse par Nuamah et n’a jamais su comment s’y prendre face à Alexandre Lacazette, laissé libre. Pour rééquilibrer la défense, Adi Hutter a préféré le remplacer par Mohammed Salisu (46e). De bonnes interventions à signaler.

- Diatta (3) : un match compliqué pour le Sénégalais. Pas dans son élément, le numéro 27 a fait capoter trop de relances en perdant des ballons simples. En difficulté face à Ernest Nuamah, il a mis sa défense en danger avec une relance trop courte vers son gardien (44e). Après les ajustements à la mi-temps, il s’est retrouvé dans son couloir de prédilection à droite. Il n’a pas été plus à l’aise, notamment face à Cherki, bien trop juste face à Krépin Diatta. Le Monégasque l’a laissé tout seul (73e). Malick Fofana est de nouveau parti dans son dos sur son but (82e).

- Akliouche (6) : milieu offensif droit ce soir, il a été intéressant lorsqu’il a repiqué dans l’axe comme lors de l’ouverture du score de Wissam Ben Yedder (1ère). Plus discret ensuite, il n’a pas réussi à trouver ses partenaires. Il a élevé son niveau dans le second acte mais a cependant été fautif sur le but de la victoire lyonnaise, lâchant son vis-à-vis lyonnais.

- Fofana (5) : l’international français a été dépassé lorsque les Lyonnais ont pris de la vitesse. Comme à son habitude, il a tenté sa chance à deux reprises, sans danger pour l’OL.

- Zakaria (5,5) : placé dans un rôle plus défensif au milieu de terrain, il a d’abord imposé le bon tempo à ses partenaires. Avec des récupérations hautes, il a lancé ses attaquants dans le temps fort monégasque en début de partie. Il a ensuite baissé en intensité avec moins de récupération et de passes effectuées. Il s’est essayé dans le jeu long avec un bon centre vers Breel Embolo (76e).

- Minamino (4) : dans le couloir gauche face à Lyon, le Japonais n’a pas été transcendant ce soir. Au contraire, malgré une bonne entame de match, il a été trop brouillon. Avec 15 ballons perdus, il a été le joueur avec le plus de déchet dans le match.

- Balogun (5,5) : buteur une seule fois lors des sept derniers matchs, Adi Hutter lui a de nouveau fait confiance en le titularisant. C’est lui qui a trouvé Wissam Ben Yedder pour l’ouverture du score (1ère). L’Américain a cru faire le break au quart d’heure de jeu avec une lourde frappe du pied droit, mais l’ancien Rémois était finalement hors-jeu. Loin d’être mauvais, il a cédé sa place à la mi-temps pour Breel Embolo (46e, 4,5). De retour sur les terrains depuis sa lourde blessure aux ligaments croisés, il n’avait jamais joué autant de minutes dans un match. Il s’est procuré une première occasion dans un angle difficile pour gagner un corner (57e). Le Suisse a eu une nouvelle opportunité de la tête (76e), sans pour autant inquiéter Anthony Lopes. Souvent recherché dans le domaine aérien, il a manqué quelques remises (86e).

- Ben Yedder (7,5): l’attaquant français a démarré son match de la meilleure des manières ce soir. Servi à la limite du hors-jeu, le numéro 9 de l’ASM a eu besoin de seulement 22 secondes pour ouvrir le score. Il s’agissait de son premier but depuis neuf matchs. L’international français n’a pas boudé son plaisir en inscrivant un deuxième but à l’heure de jeu. Trouvé dans la surface de réparation, le joueur de 33 ans a parfaitement ajusté sa tête (61e). Il a même eu une balle de triplé quelques secondes plus tard sur une frappe trop croisée (62e). Sur un coup-franc, le Français a pensé marquer le troisième but monégasque, mais l’arbitre a signalé une position hors-jeu. Constamment dangereux dans le dos de la défense lyonnaise, ses deux buts n’ont pas suffi puisque l’ASM est repartie bredouille de l’OL.