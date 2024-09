Al-Nassr et CR7 sur le point d’enrôler un nouvel entraîneur

Malgré l’arrivée de Mohamed Simakan cet été, Al-Nassr n’est pas au mieux en ce début de saison de Saudi Pro League et pointe au 7e rang après le décevant match nul à domicile arraché contre Al-Ahli. Luis Castro, le manager d’Al-Nassr, serait sur le point d’être licencié selon plusieurs sources saoudiennes et le club de Riyad lui aurait déjà trouvé un remplaçant.

Selon Sportmediaset, il s’agit de Stefano Pioli. L’ancien entraîneur de l’AC Milan n’est plus qu’à un pas de signer pour Al-Nassr, après avoir été lié à Al-Ittihad l’été dernier. Il se serait déjà mis d’accord sur les bases d’un contrat de trois ans à environ 6 et 7 millions d’euros par saison. Mais Pioli devra toutefois signer la résiliation du contrat, qui le lie toujours à l’AC Milan jusqu’en juillet 2025, bien qu’il ne soit plus l’entraîneur.