Qualifs Euro 2024 : l’Ecosse renverse la Norvège malgré Erling Haaland, la Hongrie tenue en échec

Suite de la troisième journée des éliminatoires comptant pour le Championnat d’Europe 2024, organisé l’été prochain en Allemagne. Trois rencontres étaient programmées à 18 heures : la Norvège accueillait l’Ecosse, tandis que la Hongrie et l’Estonie se déplaçaient respectivement au Monténégro et en Azerbaïdjan.

Si Erling Haaland ouvrait la marque pour les Rouge et Bleu sur penalty, les Norvégiens étaient renversés par Lyndon Dykes, buteur puis passeur sur le but de Kenny McLean. Avec ce succès, la Tartan Army conforte sa première place dans le groupe A devant l’Espagne, qu’elle avait battue en mars. Les deux autres rencontres du début de soirée se terminaient sur un score de parité, qui ne changeait donc pas les classements des groupes F et G.

Les résultats complets du multiplex

Groupe F :

Azerbaïdjan 1-1 Estonie : Kryvotsiuk (62e) / Sappinen (27e)

Groupe G :

Monténégro 0-0 Hongrie

Groupe H :

Norvège 1-2 Ecosse : Haaland (pen 61e) / Dykes (87e), McLean (89e)