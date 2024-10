Qualifs CAN 2025 : le Cameroun écrase le Kenya, l’Égypte poursuit son sans-faute

Après les rencontres de 15h, dix autres nations africaines croisaient le fer ce soir dans le cadre des qualifications à la CAN 2025. Leader du groupe J, le Cameroun a d’abord fait respecter la hiérarchie en dominant le Kenya (4-1). Vincent Aboubakar, sur penalty (8e), Martin Hongla (39e), Bryan Mbeumo (43e), en feu avec Brentford depuis août, et Bassogog (55e), ont offert la victoire aux Lions Indomptables, toujours leaders de leur groupe avec 7 points, devant le Zimbabwe (5 points). À noter la sortie sur civière de Christopher Wooh après un choc violent à la tête en début de rencontre (19e).

Dans les autres matches de la soirée, l’Égypte a prolongé son sans-faute en enregistrant sa troisième victoire face à la Mauritanie (2-0), guidée par Trezeguet (69e) et Salah (79e), auteur de son 57e but en sélection. Le Nigéria a assuré l’essentiel en fin de match contre la Libye (1-0), alors que le Bénin a corrigé le Rwanda (3-0) grâce à deux anciens pensionnaires des Championnats de France : Steve Mounié (7e) et Andreas Houtondji (67e). La surprenante équipe d’Ouganda, toujours touchée par la grâce visiblement, a battu le Soudan du Sud (1-0), et reste leader du groupe K.

Les résultats complets :

Bénin 3-0 Rwanda : Mounié (7e), Houtondji (67e), Imourane (70e)

Cameroun 4-1 Kenya : Aboubakar (8e), Hongla (39e), Mbeumo (43e) ; Olunga (41e)

Égypte 2-0 Mauritanie : Trezeguet (69e), Salah (79e)

Nigeria 1-0 Libye : Dele-Bashiru (87e)

Ouganda 1-0 Soudan Du Sud : Mugabi (47e)