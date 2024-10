Cameroun - Kenya : grosse inquiétude pour Christopher Wooh

Avec 4 points au compteur, le Kenya, actuel leader de son groupe grâce à sa différence de buts, affrontait le Cameroun, fort du même nombre de points, ce vendredi dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations. Une rencontre qui a cependant débuté par un terrible choc entre Christopher Wooh et un défenseur kényan. Au duel dans les airs, le joueur du Stade Rennais a violemment percuté son adversaire direct avant de s’effondrer sur la pelouse.

La suite après cette publicité

Rapidement pris en charge par les soigneurs, l’international camerounais (17 sélections, 2 buts) a provoqué l’effroi du stade Ahmadou Ahidjo mais semblait malgré tout conscient lors de sa sortie sur civière. Il a finalement été remplacé par Jean-Charles Castelletto et va être conduit vers l’hôpital le plus proche pour effectuer les contrôles nécessaires. À noter que le Cameroun mène actuellement 1 but à 0 grâce à une réalisation signée Vincent Aboubakar.