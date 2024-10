Neymar est de retour à l’entraînement collectif !

Neymar Jr. a enfin refoulé les pelouses. Le Brésilien a fait son retour à l’entraînement collectif avec son club d’Al-Hilal pour la première fois depuis quasiment un an jour pour jour. L’ancien joueur du FC Barcelone a semblé très en forme sur les quelques images publiées par le club saoudien. Il suit notamment un programme de reprise particulier avec le préparateur physique.

Neymar, qui n’a disputé que cinq matchs en un peu plus d’un an en Arabie saoudite, a une échéance ultra-importante en ligne de mire, la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Une édition qui se déroulera sur le continent américain, aux États-Unis notamment. Ce Mondial devrait être le dernier de la carrière du meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao (128 matchs, 79 buts), et il fera tout pour accomplir le rêve de sa vie : être champion du monde avec le Brésil.