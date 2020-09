EdF : la réponse cinglante de Didier Deschamps sur le cas Steve Mandanda

Présent en conférence de presse avant la rencontre entre la Suède et l'équipe de France (match à suivre en direct commenté sur notre live), Didier Deschamps est revenu sur le départ du rassemblement de Steve Mandanda positif au Covid-19. Un cas qui a provoqué certaines crispations entre la Fédération Française de Football et l'Olympique de Marseille. Le sélectionneur des Bleus a abordé le cas du champion du monde avec une certaine franchise.

« Je n'ai aucune compétence dans le domaine médical, je ne vais pas m’aventurer à donner des explications dans un domaine que je ne maîtrise pas. La Fédération a fait un communiqué avec les éléments suffisants et nécessaires. Steve a été testé positif en PCR ce mercredi. Le test de contrôle jeudi a aussi été positif et donc une décision a été prise. Il n’y a pas de risque à prendre, je tiens à rassurer sa famille et ses amis, il est arrivé en bonne santé et est reparti en bonne santé. Entre ce qui peut se dire, le vrai du faux, je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que je n'ai pas la compétence. Dans certaines situations, il vaut mieux la fermer, donc je la ferme, » a ainsi commenté Deschamps. Pas sûr que cette prise de position apaise les tensions sur le sujet...