Ballon d'Or : la liste des 30 nommés dévoilée

Le microcosme du ballon rond attendait avec une impatience non dissimulée son retour. Cette année, le Ballon d'Or France Football revient après une année d'absence marquée par la pandémie du Covid-19 et des compétitions plus ou moins tronquées. Les observateurs allaient donc scruter de très près la liste des 30 nommés pour cette 65ème édition. Ce vendredi 8 octobre marquait également l'annonce des nommés pour le Ballon d'Or féminin, le Trophée Yachine qui sacre le meilleur gardien, et le Trophée Kopa qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans.

La suite après cette publicité

En ce qui concerne le Ballon d'Or masculin, voici le processus établi : un jury composé de 180 journalistes internationaux était chargé de déterminer les 30 nommés. En parallèle, ce même jury s'occupait des 10 nommés pour le Trophée Yachine. 50 journalistes spécialistes du football féminin choisissaient de leurs côtés les 20 nommées. Enfin, 32 anciens vainqueurs du trophée décerné par France Football désignaient les 10 nommés du Trophée Kopa. Comme d'habitude, cinq noms étaient dévoilés toutes les demi-heures. Pour ce nouvel opus, la liste s'avère particulièrement prestigieuse.

Pour rappel, la cérémonie de remise des trophées se déroulera au Théâtre du Chatelet le 29 novembre prochain. En 2019, Lionel Messi raflait son sixième Ballon d'Or, Megan Rapinoe avait été sacrée chez les femmes. Alisson Becker remportait le Trophée Yachine et Matthijs de Ligt glanait le Trophée Kopa. Qui seront les heureux élus pour cette édition 2021 ? Le suspense reste entier !

La liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or

César Azpilicueta (ESP, Chelsea)

Leonardo Bonucci (ITA, Juventus)

Cristiano Ronaldo (POR, Juventus/Manchester United)

Bruno Fernandes (POR, Manchester United)

Jorginho (ITA, Chelsea)

Simon Kjaer (DAN, AC Milan)

Lautaro Martinez (ARG, Inter Milan)

Lionel Messi (ARG, FC Barcelone/PSG)

Mason Mount (ANG, Chelsea)

Mohamed Salah (EGY, Liverpool)

Nicolo Barella (ITA, Inter Milan)

Kevin de Bruyne (BEL, Manchester City)

Ruben Dias (POR, Manchester City)

Phil Foden (ANG, Manchester City)

Harry Kane (ANG, Tottenham)

Robert Lewandowski (POL, Bayern Munich)

Kylian Mbappé (FRA, PSG)

Luka Modric (CRO, Real Madrid)

Neymar (BRE, PSG)

Raheem Sterling (ANG, Manchester City)

Karim Benzema (FRA, Real Madrid)

Giorgio Chiellini (ITA, Juventus)

Gianluigi Donnarumma (ITA, AC Milan/PSG)

Erling Haaland (NOR, Borussia Dortmund)

N'Golo Kanté (FRA, Chelsea)

Romelu Lukaku (BEL, Inter Milan/Chelsea)

Riyad Mahrez (ALG, Manchester City)

Gerard Moreno (ESP, Villarreal)

Pedri (ESP, FC Barcelone)

Luis Suarez (URU, Atlético de Madrid)

La liste des 10 gardiens nommés pour le Trophée Yachine

Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (ITA, AC Milan/PSG)

Ederson (BRE, Manchester City)

Samir Handanovic (SLN, Inter Milan)

Emiliano Martinez (ARG, Aston Villa)

Edouard Mendy (SEN, Chelsea)

Keylor Navas (CRI, PSG)

Manuel Neuer (ALL, Bayern Munich)

Jan Oblak (SLN, Atlético de Madrid)

Kasper Schmeichel (DAN, Leicester)

La liste des 20 nommées pour le Ballon d'Or féminin

Kadidiatou Diani (FRA, PSG)

Fran Kirby (ANG, Chelsea)

Jennifer Hermoso (ESP,FC Barcelone)

Christiane Endler (CHL,PSG/OL)

Christine Sinclair (CAN, Thorns FC)

Ashley Lawrence (CAN, PSG)

Irene Paredes (ESP, PSG/FC Barcelone)

Jessie Fleming (CAN, Chelsea)

Lieke Martens (HOL, FC Barcelone)

Sandra Panos (ESP, FC Barcelone)

Viviane Miedema (HOL, Arsenal)

Ellen White (ANG, Manchester City)

Pernille Harder (DAN, Chelsea)

Samantha Mewis (CAN, North Carolina Courage)

Wendie Renard (FRA, OL)

Marie-Antoinette Katoto (FRA, PSG)

Stina Blackstenius (DAN, Häcken)

Magdalena Eriksson (SUE, Chelsea)

Sam Kerr (AUS, Chelsea)

Alexia Putellas (ESP, FC Barcelone)

La liste des 10 nommés pour le Trophée Kopa

Mason Greenwood (ANG, Manchester United)

Bukayo Saka (ANG, Arsenal)

Pedri (ESP, FC Barcelone)

Jérémy Doku (BEL, Anderlecht/Stade Rennais)

Ryan Gravenberch (NLD, Ajax Amsterdam)

Jude Bellingham (ANG, Borussia Dortmund)

Nuno Mendes (POR, PSG)

Jamal Musiala (ALL, Bayern Munich)

Giovanni Reyna (USA, Borussia Dortmund)

Florian Wirtz (ALL, Bayer Leverkusen)