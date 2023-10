OM-Brighton : les notes du match

La suite après cette publicité

L’OM retrouvait le Stade Vélodrome ce soir pour la première fois depuis les turbulences de ces deux dernières semaines. Le public avait laissé son équipe en 4-4-2 avec Marcelino, observé à la télévision le 3-5-2 de Jacques Abardonado et retrouvait cette fois Gennaro Gattuso sur le banc avec une formation en 4-3-3, avec un Harit en position de meneur de jeu. Dans un stade plein et uni derrière ses joueurs, l’OM a livré un début de match intense, collant aux préceptes d’un Gattuso déchaîné au bord de la pelouse.

Avec une agressivité de tous les instants, les Olympiens empêchaient Brighton de développer son jeu léché. Balerdi multipliait les tacles glissés, Rongier les interceptions, Harit les mouvements et même le décevant Joaquin Correa se signalait de manière plutôt positive. Ajoutez à cela un Clauss de gala, après la nouvelle de son retour en équipe de France, et vous obteniez la recette d’un premier but bien construit, achevé par un Mbemba, en plein dépassement de fonction, d’une frappe au cœur de la surface (1-0, 19e). L’OM enchaînait dans la foulée, Harit profitait d’une erreur de Dunk, pour déborder et centrer en retrait vers Veretout, qui bénéficiait lui d’une faute de main de Steele (2-0, 20e).

À lire

OM : la justice a reçu la plainte de Pablo Longoria

Brighton a refait son retard

L’OM avait comme par magie oublié tous ses soucis des semaines passées, galvanisé par l’énergie communicative de Gattuso, visiblement bien écouté par ses joueurs. Même Pau Lopez a repris du poil de la bête, en réalisant un superbe arrêt sur une tête d’Ansu Fati (42e). Au retour des vestiaires, les mauvaises nouvelles s’enchaînaient. Déjà avec la sortie sur blessure de Jordan Veretout, touché à la cuisse et remplacé par Ounahi, puis avec la frayeur pour la cheville de Harit, touchée par un tacle de Lamptey, et enfin avec la réduction du score signée Gross, au terme d’un mouvement offensif remarquable, la signature du Brighton de Roberto de Zerbi (2-1, 54e).

La suite après cette publicité

Les entrées de Sarr et Vitinha dynamisaient un peu le secteur offensif olympien, et Vitinha était tout proche de marquer sur son premier ballon, dans la profondeur, empêché par un splendide retour de Dunk (68e). Pau Lopez restait solide devant Mitoma (73e). Brighton accentuait quand même la pression sur le but marseillais, et l’OM tremblait. Malheureusement, il cédait avec une faute évitable de Clauss dans la surface (87e) et un penalty logiquement sifflé. João Pedro transformait en prenant Lopez à contrepied (2-2, 88e). L’OM pourra nourrir des regrets, après sa belle première période. Rattrapé par les doutes et sa fragilité défensive, le club olympien enchaîne donc un sixième match consécutif sans victoire. S’il reste invaincu dans sa poule, il faudra faire le plein face à l’AEK Athènes pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition européenne.

L’homme du match : Pau Lopez (6,5) : s’il n’a pas été le plus rassurant lors des premières minutes de la rencontre, le gardien de but espagnol a montré beaucoup de vigilance devant sa ligne, notamment avec sa belle parade avant la pause sur la tête piégeuse de Fati (42e) avant de bien sortir sur le tir à ras de terre de Welbeck (45+1e). Au retour des vestiaires, il perd son duel face à Gross sur la réduction du score mais s’illustre face à Mitoma avant le dernier quart d’heure (73e). Un match important à garder en tête pour le dernier rempart phocéen, malgré les deux buts encaissés.

La suite après cette publicité

Olympique de Marseille

- Lopez (6,5) : voir ci-dessus.

- Clauss (5) : convoqué par Didier Deschamps pour la prochaine trêve internationale, le latéral droit tricolore a semblé galvanisé par ce retour en Bleu. Remuant sur son flanc droit, l’ancien Lensois confirme son activité par une offrande pour Mbemba, la deuxième de sa saison. Défensivement, sa prestation est un peu plus compliquée avec quelques retours manqués dans son couloir, notamment face à Mitoma. Ses difficultés défensives se confirment avec le penalty provoqué sur Lamptey (86e), faute pour laquelle il est d’ailleurs averti.

La suite après cette publicité

- Mbemba (5,5) : auteur d’un début de saison compliqué, l’international congolais a su passe outre ces nombreuses critiques en débutant parfaitement la rencontre avec le premier but des siens, se projetant bien dans la surface (19e). Sinon, dans son travail défensif, l’ex-Portista a montré beaucoup d’assurance dans la charnière centrale, réussissant à fermer les espaces au secteur offensif adverse dans l’axe. Malgré sa lenteur sur quelques retours, le numéro 99 a retrouvé quelque peu le niveau attendu.

- Balerdi (5,5) : tout comme son compère dans cette charnière centrale marseillaise, le défenseur argentin semble avoir pris de la confiance. Dans une arrière-garde solide, il aura toujours été précieux dans les duels (10 gagnés sur 13) pour rassurer ses coéquipiers (4 dégagements, 4 tacles réussis). Averti en fin de rencontre après le but égalisateur de Joâo Pedro (89e) pour le seul point noir du match, l’Argentin peut renaître sous les ordres de Gattuso.

La suite après cette publicité

- Murillo (5) : pour sa deuxième titularisation dans le onze à la gauche de la défense phocéenne, le latéral international panaméen a été intéressant dans son travail défensif, que ce soit dans l’attitude ou même dans ses interventions. S’il n’a pas eu la chance de se montrer offensif, la recrue estivale en défense aura réussi à tenir son rang pour espérer garder sa place de titulaire

- Harit (6) : l’international marocain a été sûrement l’une des satisfactions de Gennaro Gattuso dans cette rencontre. Positionné comme milieu relayeur, le Lion de l’Atlas a su participer au bon pressing des siens, pour lequel il sera récompensé en étant passeur décisif pour Veretout. En plus de sa frappe dangereuse déviée par le gardien adverse (34e), il a su faire gagner des mètres à ses coéquipiers et mettre le danger dans la surface des Seagulls.

La suite après cette publicité

- Veretout (6) : l’international tricolore, bien qu’absent de la dernière liste de Didier Deschamps, a rendu une copie plutôt propre devant son public. En plus d’être bien placé pour doubler la mise, profitant bien de la bourde du gardien adverse (20e), le milieu de terrain français a montré de la justesse dans son jeu, gérant bien la circulation du ballon et les transitions adverses. Sorti sur blessure, il est remplacé par Ounahi (51e), qui n’a pas vraiment pesé dans la bataille de l’entrejeu.

- Rongier (4,5) : le capitaine marseillais n’a pas été à la hauteur de ce qui était attendu dans une échéance de Coupe d’Europe. Il a failli coûter un penalty en première période si l’arbitre n’avait pas considéré une faute sur la même action. Toujours dans ce rôle de sentinelle, l’ancien Nantais est toujours aussi limité techniquement, n’apportant que très peu au milieu de terrain phocéen.

La suite après cette publicité

- Ndiaye (5) : toujours volontaire balle au pied, l’ailier international sénégalais commence à se montrer plus virevoltant dans le camp adverse. De par ses dribbles ou même ses prises d’espaces dans la défense anglaise, l’attaquant de 23 ans n’a pas hésité à dézoner pour apporter des solutions aux siens et participer au pressing bien organisé en première période. Remplacé par Renan Lodi (79e) pour se rassurer défensivement sur ce flanc gauche.

- Correa (3,5) : toujours peu adapté dans le jeu marseillais depuis son arrivée cet été, l’ailier argentin n’a pas encore rassuré les supporters de l’Orange Vélodrome ce jeudi en début de soirée. S’il lance bien Clauss sur l’ouverture du score, son apport en attaque reste très limité et n’a pas proposé d’imprévisibilité, ce qui a clairement manqué au secteur offensif marseillais. Remplacé par I. Sarr (62e), qui a eu du mal à bonifier les ballons touchés dans les séquences offensives.

La suite après cette publicité

- Aubameyang (3) : malheureusement, pas grand chose à dire sur la prestation de l’attaquant international gabonais. A la pointe de l’attaque marseillaise, le joueur de 34 ans n’aura pas pesé sur la défense anglaise, malgré les nombreux espaces créés par les autres offensifs. Remplacé par Vitinha (62e), rapidement dangereux mais contré sur son premier face-à-face (66e).

Brighton Hove & Albion

- Steele (4,5) : en concurrence avec Bert Verbruggen, arrivé cet été en provenance d’Anderlecht, le portier anglais était dans l’obligation de gagner des points auprès de son entraîneur après avoir encaissé 6 buts face à Aston Villa, le week-end dernier. S’il parvient à claquer au-dessus de sa barre le coup franc d’Harit, le gardien des Seagulls repousse avec brio une tentative de Clauss. Abandonné par sa défense, il est battu par Mbemba (19e) et ne peut qu’effleurer du pied la frappe de Veretout (20e) sur l’action qui suit. Derrière, le dernier rempart des Seagulls a sorti quelques arrêts décisifs pour maintenir son équipe à flot (34e, 57e).

La suite après cette publicité

- Lamptey (5,5) : titularisé à la place d’Estupinan, auteur d’une piètre performance face à Aston Villa, le Ghanéen a frôlé la correctionnelle en début de partie ! Au duel avec Ndiaye, le latéral gauche de Brighton semble complétement se désintéresser du ballon et bouscule le Sénégalais dans sa surface, sans conséquence. Trop laxiste dans son marquage, il laisse trop d’espace à Clauss qui a tout le loisir d’ajuster son centre en direction de Mbemba, auteur de l’ouverture du score (19e). Offensivement, il s’est remis la tête à l’endroit au retour des vestiaires. À la 55e, il transperce la défense côté droit et sert subtilement Mitoma qui relaye à Gross pour la réduction du score (55e). En fin de rencontre, il obtient un penalty à l’issue d’un bon jaillissement dans la surface marseillaise (89e).

- van Hecke (4) : une entame de rencontre plus que difficile pour le jeune défenseur hollandais. Compte tenu de l’intensité imposée et du contre-pressing parfaitement exécuté par les Marseillais, le Néerlandais a affiché une certaine fébrilité avec des difficultés dans son dos et une grosse absence sur les deux buts marseillais. Quand les Olympiens ont levé le pied, le numéro 29 des Seagulls a formé une charnière plutôt hermétique en seconde période et n’a pas hésité à faire parler sa puissance dans les airs afin de créer le danger sur coup de pied arrêté (64e).

La suite après cette publicité

- Dunk (3,5) : un moment d’égarement et le capitaine de Brighton a offert le but du break sur un plateau aux Phocéens. Sur la remise en jeu, le défenseur anglais loupe complétement sa relance ce qui profite à Harit. Dans la foulée, le Marocain centre à ras de terre et Veretout surgit dans la surface pour placer le cuir sous les jambes de Steele (20e). Moins impérial dans sa zone de prédilection et bousculé dans les airs, l’Anglais s’est bien rattrapé en seconde période, à l’image de son excellent retour sur Vitinha qui s’ouvrait le but (66e).

- Veltman (4) : loin d’être rassurant pour ses partenaires, il a vécu une soirée très compliquée, le Néerlandais a été très sollicité dès l’entame de la partie. En souffrance lorsque les Marseillais procédaient en contre et empruntaient son couloir, l’ex-défenseur de l’Ajax Amsterdam a eu beaucoup moins de choses à faire en seconde période compte tenu du peu d’occasions nettes côté olympien. En revanche, il n’a pas toujours rassuré dans ses interventions (averti pour un tacle en retard sur Renan Lodi, 83e) et quelques imprécisions sont à relever notamment sur une transversale approximative en direction de Welbeck (59e).

La suite après cette publicité

- Dahoud (4,5) : préféré à Billy Gilmour et positionné aux côtés de Pascal Gross dans l’entrejeu, le milieu de terrain de Brighton a été bousculé physiquement par les Marseillais et a manqué d’impact à la récupération. Malgré ce déficit sur le plan physique, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a réglé la mire dans ses transmissions (31/34 passes réussies). C’est d’ailleurs lui qui envoie un merveilleux ballon dans le dos de la défense à destination d’Ansu Fati, mais la tête de l’Espagnol est repoussée par Pau Lopez. Moins en vue au retour des vestiaires, il est remplacé par Billy Gilmour à la 67e minute.

- Gross (5,5) : de retour de blessure, l’ancien meneur de jeu d’Ingolstadt était associé à Mahmoud Dahoud pour former une paire 100 % allemande dans l’entrejeu. Le milieu de terrain de Brighton a livré une prestation à deux visages. Le pressing haut imposé par les Marseillais l’a gêné dans la construction du jeu, à l’image de ses nombreuses passes en retrait lors du premier acte. L’Allemand a également été brouillon dans ses interventions, offrant quelques situations chaudes aux Marseillais (7e, 14e). Au retour des vestiaires, c’est lui qui sonne la révolte pour son équipe. Oublié dans la surface, il est à la réception d’un centre en retrait de Mitoma et parvient à relancer les siens d’un bon plat du pied (55e).

La suite après cette publicité

- March (4) : après un début de saison tonitruant symbolisé par trois buts en deux rencontres de Premier League, l’ailier de Brighton est beaucoup moins fringuant ces dernières semaines. Sur le plan offensif, l’Anglais a livré une prestation moyenne. Obligé de défendre en première période, il n’a pas été à son avantage et ses appels dans la profondeur pour prendre à revers la défense adverse se sont faits rares. Remplacé par Simon Adingra (77e). Contrairement à son prédécesseur, l’Ivoirien a montré une belle activité sur le côté droit et a profité de son temps de jeu pour se procurer deux belles occasions à défaut d’avoir été en réussite (77e, 86e).

- Mitoma (6) : habitué à animer les offensives des Seagulls, le Japonais a eu du mal à tirer son épingle du jeu en première période pour inquiéter une défense marseillaise compacte. S’il s’est montré réactif sur l’erreur de relance de Pau Lopez (12e), l’ailier gauche de Brighton a été bien muselé dans son couloir et la solidarité défensive affichée par les Marseillais lui ont posé de gros problèmes. Tantôt muselé par deux adversaires pour l’empêcher de jouer face au but, il a également été surpris par les bons replis défensifs de l’OM, à l’image de ce retour salvateur de Ndiaye qui vient lui chiper le cuir dans les pieds (31e). Du mieux en seconde période où il est monté en puissance. Passeur décisif sur le but de Pascal Gross (55e), il a posé plus de problèmes aux défenseurs marseillais par ses appels tranchants et sa qualité de dribbles.

La suite après cette publicité

- Fati (5) : pour sa deuxième titularisation de rang en Ligue Europa, l’Espagnol n’a pas touché beaucoup de ballons mais a eu le mérite de tenter des choses en première période. Sans être en réussite, l’ex-pensionnaire du Barça s’est procuré la première occasion brûlante de son équipe. Servi dans le dos de la défense, il glisse une tête décroisée vers le petit filet mais trouve sur sa trajectoire Pau Lopez qui réalise une belle parade pour le mettre en échec (42e). Effacé en début de seconde période, il est remplacé par Joao Pedro (67e). Auteur d’un doublé face à l’AEK Athènes, le Brésilien a pris ses responsabilités pour transformer son penalty et permettre aux Seagulls d’accrocher le point du nul (89e).

- Welbeck (4,5) : aligné en pointe à la place d’Evan Ferguson, habituel titulaire à ce poste, l’ancien joueur de Manchester United a peiné à exister. Au duel avec Balerdi, l’attaquant anglais a subi la loi du défenseur axial marseillais, très présent défensivement et qui a fait preuve d’une belle résistante face au jeu dos au but de son adversaire. C’est toutefois lui qui allume la première étincelle côté anglais au bout d’une demi-heure de jeu, sans grand danger pour Pau Lopez. Alerté dans la profondeur avant la pause, l’Anglais manque de lucidité et perd son duel avec le portier marseillais (45e+1). S’il n’a pas ménagé ses efforts pour trouver des combinaisons avec ses coéquipiers en servant de point de fixation, son rendement offensif a été insuffisant pour espérer poursuivre la partie. Remplacé par Evan Ferguson (77e). Son entrée en jeu était redoutée par les Marseillais, mais l’Irlandais n’a pas pesé sur la fin de partie.