Lens : Adrien Thomasson l’a mauvaise après la défaite contre le PSG

Lens n’est pas passé près de l’exploit : celui de sortir le PSG dès les 32es de finale de Coupe de France, ce qui n’est d’ailleurs plus arrivé depuis 34 ans. Mais aussitôt après avoir mené au score grâce à un but accordé à Nzola, les Artésiens ont perdu les pédales et concédé l’égalisation de Ramos. C’est finalement au cruel exercice des tirs au but que la rencontre a accouché de son dénouement (1-1, 3-5 t.a.b). Aux plus grands regrets d’Adrien Thomasson, frustré au micro de beIN Sports.

«Ce n’est pas passé loin, le scénario est cruel, surtout après avoir mené au score. On prend un but évitable et c’est un peu la loterie des penalties… On les avait préparés mais c’est comme ça, il y a beaucoup de déception ce soir, parce qu’on s’est créé de grosses situations en deuxième mi-temps. On aurait peut-être mérité de marquer un deuxième but, mais ça se joue sur des détails. Il va falloir s’appuyer sur ce match car dans l’ensemble, je pense qu’on a fait un match cohérent», a exprimé le milieu lensois.