Süper Lig : Andrea Pirlo n’est plus l’entraîneur du Fatih Karagümrük

Arrivé en juin 2022 sur le banc du Fatih Karagümrük après une première expérience désastreuse sur le banc de la Juventus, Andrea Pirlo n’aura également pas réussi à tenir une saison entière en Süper Lig. L’ancien milieu de terrain italien reconverti en entraîneur part avec un bilan mitigé de 11 victoires, 11 matchs nuls et 12 défaites en 34 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Le club turc stagne actuellement dans le ventre mou du championnat de Turquie à deux petites journées du terme de la saison. Les dirigeants de l’équipe stambouliote ont donc souhaité repartir de zéro avec un nouveau technicien.

La suite après cette publicité

«Comme nous ne pouvons pas continuer avec M. Andrea Pirlo et son staff la saison prochaine, nous leur avons donné la permission de partir rapidement en espérant que cela leur donnera une chance de planifier leur avenir. Nous allons également utiliser le temps qu’il nous reste de la manière la plus efficace pour commencer à gagner tous nos matchs et ensuite planifier notre avenir en conséquence. Nous sommes heureux d’avoir passé une saison avec Andrea et nous le remercions pour sa contribution à notre club. Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir !», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué du club turc.

À lire

Le classement des top buteurs européens