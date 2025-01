Ligue 1 : Saint-Etienne accroche Auxerre et sort de la zone rouge

Pour débuter cette 19e journée de Ligue 1, l’ASSE se déplaçait sur la pelouse d’Auxerre pour un duel entre deux formations malades en ce début d’année 2025. Battu à Paris (1-2) et accroché par Nantes (1-1), les Verts souhaitaient renouer avec le succès pour enfin s’éloigner du maintien, alors que l’AJA n’a pas remporté de match depuis le 24 novembre dernier et espère profiter de l’occasion pour retrouver la victoire devant son public et remonter la pente.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Auxerre 23 19 -4 6 5 8 25 29 14 ASSE 18 19 -21 5 3 11 18 39

Et rapidement, les Auxerrois étaient les premiers à se montrer dangereux avec une première occasion de Joly pour tester Larsonneur (14e). Peu après, Sinayoko était bien servi et pouvait lâcher une belle frappe du droit… sur le poteau droit stéphanois (22e). Il fallait finalement attendre quelques minutes plus tard pour voir un magnifique rush de Traoré, qui terminait sa belle action par une frappe du droit pour ouvrir le score et faire vibrer l’Abbé-Deschamps (1-0, 27e).

L’ASSE sort de la zone rouge

L’AJA poussait ensuite pour faire le break et restait en maîtrise dans cette première période. Mais à la suite d’un coup-franc de Davitashvili repoussé par Léon, un cafouillage profitait à Stassin qui pouvait tranquillement placer sa tête et égaliser juste avant la mi-temps, totalement contre le cours du jeu (1-1, 44e). Après la pause, l’ASSE était même proche de prendre l’avantage sur une belle percée de Boakye, qui éliminait Léon… avant de voir Mensah sauver son but in extremis (58e).

Le match a ensuite perdu en intensité et les changements ont cassé le rythme du match. L’AJA n’a pas réussi à poursuivre sa domination et concède logiquement le nul. Les hommes de Christophe Pelissier restent 11es avant un match périlleux sur la pelouse de l’AS Monaco, alors que l’ASSE réalise une opération intéressante au classement en se hissant à la 14e place, mais en restant à un point de Nantes, barragiste. Eirik Horneland et sa troupe devront faire mieux avant d’aller à Lille.