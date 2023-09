Séisme au Maroc : Hervé Renard appelle à l’aide pour les victimes

Le monde est en émoi deux jours après le terrible séisme qui a causé la mort, selon un bilan provisoire, de 2012 personnes au Maroc. Après plusieurs stars de la planète football comme Achraf Hakimi ou encore Riyad Mahrez, Hervé Renard a lui aussi tenu à apporter son soutien au peuple marocain ces dernières heures, exhortant par ailleurs le monde à s’unir dans cette épreuve.

«Juste une très grande pensée pour tout le peuple marocain, et principalement mes sincères condoléances aux familles des victimes de ce séisme. Que l’aide internationale soit exceptionnelle pour le Maroc. Nous avons besoin d’une solidarité exceptionnelle pour le Maroc», a-t-il livré au Parisien. Ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas entre 2016 et 2019, Renard a toujours affiché son amour pour le Maroc et son peuple ces dernières années.