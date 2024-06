Euro 2024 : ce qu’il faut savoir de la Slovénie

Le parcours de qualification et le groupe

Absente depuis l’Euro 2000, sa première et unique participation à un Championnat d’Europe, l’équipe de Slovénie fait son grand retour en 2024. Dans un groupe assez simple composé du Danemark, de la Finlande, du Kazakhstan, de l’Irlande du Nord et Saint-Marin, les Vert et Blanc n’ont perdu qu’à deux reprises et ont longtemps cru à une première place du groupe H. Avec 22 points pris, la Slovénie a fini à égalité de points avec le Danemark et terminait deuxième en raison de sa défaite lors de la double-confrontation face aux Danois. Directement qualifiés pour la compétition, ils bénéficient d’un groupe où ils retrouveront le Danemark, les favoris Anglais et la Serbie. Un groupe relevé où l’exploit semble tout de même possible.

Les qualités et faiblesses

Car pour cet Euro 2024, la Reprezentanca a de belles armes pour faire quelque chose. Si la qualité de jeu proposé par Matjaž Kek n’est pas dans la construction et la maîtrise du jeu, elle est bel et bien dans la finition. Avec 20 buts inscrits lors de la phase de qualification, la Slovénie se révèle être une équipe clinique devant le but. C’est simple, seules des grosses nations ont fait mieux comme la Suisse, la Belgique, l’Angleterre, l’Espagne, la France et le Portugal. La Seleçao s’était d’ailleurs incliné en amical (2-0) face à une équipe qui s’était montrée excellente en contre-attaque, avec deux buts marqués sur quatre tentés.

«La Slovénie fait du pressing en équipe, défend très bien, a une bonne entente en défense et devant, deux attaquants se combinent bien», avait d’ailleurs reconnu Roberto Martinez, l’entraîneur du Portugal. Mais cela ne fait pas tout, puisque le manque de maîtrise technique fait défaut aux Fantje, qui ont d’ailleurs eu plus de mal face à des équipes qui ont leur ont laissé le jeu. «Nous devons être capables de souffrir défensivement, mais nous devons aussi penser aux moments où nous aurons le ballon. Nous ne pouvons pas simplement attendre dans un bloc. La seconde mi-temps à Malte a été inacceptable pour moi, les joueurs le savent bien, si vous n’êtes pas pleinement concentré, vos pensées peuvent vite s’égarer», avait expliqué Kek après un triste nul concédé contre la modeste formation de Malte (2-2).

Le sélectionneur : Matjaž Kek

Ancien défenseur central qui ne compte qu’une seule sélection avec la Slovénie, le manager Matjaž Kek effectue son deuxième mandat sur le banc de l’équipe nationale slovène. Nommé entre 2007 et 2011, Kek et la Fédération slovène de football sont parvenus à un accord mutuel pour résilier son contrat après l’échec des qualifications pour l’Euro 2012. Passé par Al-Ittihad et Rijeka depuis, il avait été rappelé lors des éliminatoires de l’Euro 2020 et avait surtout permis à la Slovaquie de remonter en Ligue B de Ligue des Nations. Son style de jeu a permis à la Slovénie de redevenir une équipe combattante et cela a été confirmé avec cette qualification à l’Euro 2024.

La star : Jan Oblak

La Slovénie va pouvoir compter sur l’un des meilleurs gardiens du football actuel pour son épopée en Allemagne. Âgé de 31 ans, le portier de l’Atlético de Madrid depuis 2014 a remplacé la légende Samir Handanovič dans les cages slovènes en 2015, avant de devenir le capitaine de sa nation en 2019, lui qui était d’ailleurs entré en conflit avec son ancien sélectionneur. En tant que grand leader de sa sélection, Oblak attend beaucoup de cet Euro 2024, lui qui n’a actuellement disputé aucune phase finale de l’Euro ou de Coupe du monde puisque la dernière remonte à 2010, lors du Mondial en Afrique du Sud.

L’attraction : Benjamin Sesko

Il pourrait être l’attraction de l’Euro 2024, mais il est déjà celle du mercato estival. L’attaquant slovène, arrivé à Leipzig l’année dernière après avoir été lancé par le club filial du RB Salzbourg, démontre ses qualités cette saison et a été l’une des révélations de la Bundesliga. Le Slovène a marqué 14 buts et délivré 2 passes décisives en 31 rencontres et contribue fortement à la bonne dynamique de son équipe. Suivi de près par les grands clubs européens comme l’AC Milan ou Chelsea, le Slovène de 20 ans entend bien rayonner pour sa première grande compétition, après avoir déjà inscrit 11 buts en 28 rencontres avec sa sélection, qui l’avait appelé alors qu’il n’avait que 17 ans et excellait déjà avec les équipes jeunes.

Le calendrier de la Slovénie

Slovénie - Danemark : dimanche 16 juin à 18h, à la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart

Slovénie - Serbie : jeudi 20 juin à 15h, à l’Allianz Arena de Munich

Angleterre - Slovénie : mardi 25 juin à 21h, à la RheinEnergieStadion de Cologne

La liste de 30 joueurs

Gardiens : Jan Oblak (Atlético de Madrid), Vid Belec (APOEL Nicosie), Igor Vekic (Vejle) et Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana)

Défenseurs : Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blazic (Lech Poznan), David Brekalo (Orlando), Vanja Drkusic (Sochi), Erik Janza (Gornik Zabrze), Zan Karnicnik (Celje), Petar Stojanovic (Sampdoria) et Zan Zaletel (Viborg)

Milieux : Timi Max Elsnik (Olimpija Ljubljana), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tim Horvat (Sturm Graz), Jasmin Kurtic (Südtirol), Sandi Lovric (Udinese), Benjamin Verbic (Panathinaikos), Miha Zajc (Fenerbahçe), Adrian Zeljkovic (Spartak Trnava) et Nino Zugelj (Bodo/Glimt)

Attaquants : Zan Celar (Lugano), Josip Ilicic (Maribor), Jan Mlakar (Pise), Benjamin Sesko (RB Leipzig), Andraz Sporar (Panathinaikos), Zan Vipotnik (Girondins de Bordeaux) et Luka Zahovic (Pogon Szczecin)