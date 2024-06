PSG : l’agent de Gianluigi Donnarumma lève le voile sur son avenir

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes que le Paris Saint-Germain se prépare déjà à enregistrer un premier renfort. En discussions avancées avec le club de la capitale, Matvey Safonov, actuel gardien du FK Krasnodar en Russie et dernière trouvaille de Luis Campos, est tout proche de venir garnir les rangs franciliens la saison prochaine. En ce sens, Gianluigi Donnarumma doit-il s’inquiéter pour son rang ? Surtout, cette arrivée peut-elle remettre en question son avenir au PSG ? Arrivé à Paris en 2021, le portier italien s’est rapidement imposé comme le titulaire indiscutable dans les buts parisiens, et ce, malgré la concurrence avec Keylor Navas. Lié aux Rouge et Bleu jusqu’en juin 2026, l’international transalpin semble toujours promis à une place de numéro 1 et n’a pas l’intention de plier bagages à en croire les propos de son agent, Enzo Raiola.

«Reste-t-il au PSG ? Il lui reste deux ans de contrat avec le club, il est heureux, il fait partie d’un projet à moyen et long terme dans lequel nous espérons dans les prochaines années atteindre la Ligue des Champions dans laquelle Paris investit depuis des années mais ce n’est pas facile, espérons que nous pourrons atteindre cet objectif», a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à Radio Sportiva. En attendant, Gianluigi Donnarumma va mettre le cap sur l’Allemagne pour disputer l’Euro 2024 avec la Squadra Azzurra.