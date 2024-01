Sénégal - Gambie : les compositions officielles

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 se poursuit ce lundi avec un duel entre le Sénégal et la Gambie. A domicile, les Éléphants s’articulent dans un 3-4-3 avec Edouard Mendy dans les cages. En défense on retrouve Moussa Niakhaté, Kalidou Koubaly et Abdou Diallo avec Krépin Diatta et Ismail Jakobs dans des rôles de pistons. Au milieu on retrouve Lamine Camara et Pape Gueye. Seul en pointe, Habib Diallo est placé juste devant Ismaïla Sarr et Sadio Mané.

De leur côté, les Scorpions s’organisent dans un 4-4-2 avec Baboucarr Gaye qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Saidy Janko, James Gomez, Omar Colley et Ibou Omar Touray en défense. Les couloirs sont assurés par Yakouba Minteh et Alasana Manneh tandis qu’Ebou Adams et Dawda Ngum se retrouvent dans l’entrejeu. Ali Sowe accompagne Musa Barrow en attaque.

Les compositions

Sénégal : Mendy – Niakhaté, Koulibaly, Diallo – Diatta, Camara, Gueye, Jakobs – Sarr, Diallo, Mané

Gambie : Gaye – Janko, Gomez, Colley, Touray – Minteh, Adams, Ngum, Manneh – Sowe, Barrow

