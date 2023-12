Le Bayern Munich reçoit plein d’offres pour Mathys Tel

Mathys Tel fait clairement partie des meilleurs jeunes de la planète. Après tout, combien de jeunes de seulement 18 ans peuvent se targuer d’être en équipe première du Bayern Munich et d’être une des premières options en sortie de banc de l’un des meilleurs clubs de la planète ? Surtout que lorsque Thomas Tuchel fait appel à lui, il est performant. Il a ainsi inscrit 3 buts et 2 passes décisives en 10 apparitions en Bundesliga, toutes en entrant en cours de jeu.

En Ligue des Champions, il affiche 2 réalisations et une passe décisive au compteur, en cinq rencontres (dont une titularisation). Des statistiques particulièrement bonnes, et du côté de Munich, on se frotte les mains en pensant au niveau qu’aura le Français d’ici deux ou trois ans. D’ici là, la place de numéro 9 est bien occupée par Harry Kane. Et ça, comme l’explique Sky Sport Germany, d’autres clubs le savent et espèrent en profiter pour offrir du temps de jeu au joueur arrivé en 2022 pour un peu moins de 30 millions d’euros.

Il a pris sa décision

Le média indique que plusieurs clubs sont venus aux nouvelles, parmi lesquels Manchester United. Arsenal, Tottenham et Newcastle seraient aussi intéressés. Il y aurait eu des prises de renseignement sérieuses, visant à enrôler le joueur sous forme de prêt notamment. Mais le principal concerné a dit non, puisqu’il souhaite rester à Munich. Il veut progresser aux côtés de Harry Kane et est convaincu qu’au fur et à mesure que la saison avance, il pourra avoir un peu plus de temps de jeu sous les ordres de Thomas Tuchel.

L’international espoirs tricolore est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2027 et devrait donc poursuivre sa progression du côté de Munich, dans un contexte assez favorable pour l’explosion de jeunes joueurs ces dernières années, à l’image de Jamal Musiala. Il est fort probable qu’il dispute les Jeux Olympiques avec la France cet été, et d’ici là, nul doute que les sollicitations pour ses services vont se multiplier…