Anthony Martial proche d’un gros transfert en Turquie, la Catalogne s’enflamme déjà pour Vitor Roque

Martial sur le départ

Il y a quelques jours, Erik ten Hag a assuré en conférence de presse discuter avec Anthony Martial pour qu’il prolonge. À 6 mois de la fin de son contrat, tout porte à croire qu’il va quitter Old Trafford. Le Français pourrait même faire ses valises dès cet hiver. D’après le média turc Takvim, Fenerbahçe souhaite recruter l’attaquant décrié de Manchester United. L’entraîneur, Ismail Kartal, en a fait sa priorité pour renforcer sa ligne offensive. L’indemnité de transfert ne devrait plus être très élevée, mais les dirigeants turcs espèrent que le tricolore fera un effort financier pour son salaire.

La suite après cette publicité

Vitor Roque est une «bête»

Du côté de la presse catalane, une fois encore, on retrouve Vitor Roque. Après avoir fait ses premiers pas sous les couleurs du Barça jeudi soir lors de la victoire des Catalans sur la pelouse de Las Palmas, le jeune Brésilen a officiellement été présenté ce vendredi. Ce transfert, c’est « un rêve devenu réalité » comme l’a expliqué le prodige. Mais de nombreuses personnes sont certaines qu’il va tout casser avec les Blaugranas. Dans un entretien accordé à Sport, son ancien coach à l’Atletico Paranaense, Paulo Turra, a assuré que son protégé va entrer dans «l’histoire du Barça. (…) Il est appelé à être le prochain grand “9 “ de Barcelone». Mundo Deportivo met plutôt en avant sur sa une du jour les dernières déclarations du vice-président barcelonais, Rafa Yuste, qui qualifie sa nouvelle vedette de «bête compétitive».

À lire

JT Foot Mercato : Manchester United se déchaine sur le mercato

Naples va faire des folies

La Gazzetta Dello Sport ouvre son édition du jour avec Tiago Djalo. Le journal au papier rose nous explique ce matin que la Juventus a convaincu le Lillois de revoir ses plans et est désormais en pole position pour faire venir immédiatement le défenseur à Turin. Les derniers entretiens avec l’entourage du Portugais de 23 ans ont été positifs. La Juve était en concurrence avec l’Inter sur ce dossier. Selon nos informations, la Vieille Dame prête à offrir 3,5 M€ au LOSC pour racheter les 6 derniers mois de son contrat. Et dans le Corriere Dello Sport, on apprend que Naples prépare un mercato XXL à 60 M€. Les dirigeants napolitains ont dans leur viseur Dragusin, Samardzic et Soumaré. Le but est de trouver rapidement un remplaçant à Piotr Zielinski, qui devrait quitter le club pour l’Inter cette année.